Linien 61 und 62 gestört

BONN. Eine entgleiste Bahn behindert aktuell die Verbindungen der Straßenbahnlinien 61 und 62 in Bonn. Die Bahn war an der Quantiusstraße aus dem Gleisbett gesprungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.03.2019

An der Quantiusstraße in Bonn ist am Freitagnachmittag eine Straßenbahn entgleist. Wie Polizei und Feuerwehr auf GA-Anfrage mitteilten, wollte der Fahrer die leere Bahn auf ein Gleis hinter dem Hauptbahnhof fahren, um dort Pause zu machen. Aus ungeklärter Ursache entgleiste die Bahn. Die Verbindungen der Linien 61 und 62 sind aktuell unterbrochen.

Die Feuerwehr ist mit einem Kran sowie einem Rüstwagen im Einsatz, um die Bahn zurück in die Gleise zu sehen.