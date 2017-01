Bahnersatzverkehr auf den Linien 61/62

Aufgrund einer Oberleitungsstörung kommt es zu Behinderungen im Bahnverkehr in Bonn.

30.01.2017 Bonn. Am Montagmittag hat ein Bagger die Oberleitung der Straßenbahnlinien 61 und 62 in der Südunterführung beschädigt. Die SWB Bus und Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Das meldeten die Stadtwerke Bonn am Mittag. Demnach hat ein Bagger die Oberleitung in der Südunterführung gegen 13.10 Uhr so stark beschädigt, dass die Bahnlinien 61 und 62 dort derzeit nicht fahren können.

Zwischen den Haltestellen "Haus der Jugend" und "Thomas-Mann-Straße" hat die Leitstelle der SWB Bus und Bahn deshalb einen Bahnersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. (ga)