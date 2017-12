Umstrittenes Projekt

So stellen sich die Architekten das Innere des neuen Bades vor.

Bonn. Am Donnerstag soll der Stadtrat endgültig über das geplante Hallenbad in Dottendorf entscheiden. Doch aktuelle Informationen werfen die Frage auf: Ist der Neubau wirklich wirtschaftlicher als die Sanierung der alten Bäder?

Die Stadtverwaltung will ihr eigenes Bäderpersonal nicht reduzieren, obwohl zwei alte Hallenbäder für das Wasserland-Projekt endgültig aufgegeben werden sollen. Die volle Zahl von 48 Mitarbeitern sei notwendig, um im Sommer alle Freibäder zu betreiben, erklärte das Presseamt auf GA-Anfrage. Das allerdings könnte die Wirtschaftlichkeit des Neubauprojekts beeinträchtigen, das der Stadtrat am Donnerstag beschließen soll: Die Stadtwerke Bonn (SWB) sollen das neue Schwimmbad in Dottendorf bauen und betreiben – mit einem eigenem Team, das weitere 36 Vollzeitstellen haben soll.

Im Wirtschaftlichkeitsvergleich, den die Stadtwerke zwischen Neubau- und Sanierungsvariante berechnet hatten, waren die unverändert hohen städtischen Personalkosten nicht berücksichtigt. Die Stadtverwaltung kündigte zum Personalkonzept Gespräche mit den Stadtwerken an.

Unklar ist zudem, ob das Wasserland-Projekt, wie von den SWB errechnet, einen Steuervorteil von 570.000 Euro für die Stadt bringt. Kämmerin Margarete Heidler schrieb dem Rat in einer vertraulichen Mitteilung, dass dieser Vorteil in den ersten Jahren wahrscheinlich nicht greifen werde. Er ist abhängig von der Höhe des Konzerngewinns, den die SWB GmbH künftig macht.

Einen weiteren Steuervorteil von 1,57 Millionen Euro prognostizieren die Stadtwerke durch das Verrechnen der Bad-Verluste mit den Gewinnen aus der SWB-Energiesparte. Allerdings steht das gesamte Steuermodell unter dem Vorbehalt, dass das Finanzamt zustimmt. Die verbindliche Auskunft dazu sei bis zum Dienstag noch nicht eingetroffen, werde aber diese Woche erwartet, so SWB-Sprecher Werner Schui. „Wir gehen davon aus, dass mit den durch den Konzern erwirtschafteten Ergebnissen die möglichen Steuervorteile dauerhaft im vollen Umfang gehoben werden können“, bekräftigte der Unternehmenssprecher frühere Aussagen.