Missachtung der Aufsichtspflicht

Euskirchen. Ein Bademeister im Waldfreibad an der Steinbachtalsperre in Euskirchen entdeckt ein unbeaufsichtigtes Kind im Schwimmbecken. Als er die Mutter auf ihre Aufsichtspflicht hinweist, will diese nichts davon wissen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.06.2017

Am Mittwochnachmittag verwiesen Euskirchener Polizeibeamte auf Anraten des Schwimmmeisters Thomas Wierum eine Mutter samt Kind des Waldfreibades an der Steinbachtalsperre. Die Mutter hatte sich zunächst Anweisungen widersetzt, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen.

Wierum, der Betriebsleiter des Bades, schilderte den Vorfall dem GA. Über einen längeren Zeitraum habe er beobachtet, dass sich ein Kind unbeaufsichtigt im Nichtschwimmerbecken aufhielt: „Das Kind paddelte wie ein Hund im Wasser und versuchte, den Beckenrand zu erreichen, was durch die Strömung an der Rutsche gar nicht so einfach ist.“

Zwar habe das Kind eine aufblasbare Schwimmhilfe gehabt, erinnert sich Wierum, „aber wenn da einmal ein Loch rein kommt, geht es schneller unter, als man sich das vorstellen kann.“

Als der Schwimmmeister die Mutter ausfindig gemacht hatte, habe er sie auf ihre Aufsichtspflicht hingewiesen: „Als sie mir dann antwortete, ich solle meinen Job machen und mich nicht in ihre Erziehung einmischen, schickte sie ihr Kind wieder ins Wasser.“ Für die Mutter sei aber nicht in Frage gekommen, mit ins Wasser zu gehen. „Die Frau sagte, ich würde sie nur ins Wasser schicken, damit ich sie im Bikini sehen könne.“ Der Schwimmmeister äußerte sich dazu weiter: „Natürlich muss sie nicht mitgehen, aber dann soll sie bitte zu dem Planschbereich wechseln, in dem das Kind stehen kann.“

Bademeister rettet sechsjährigen Jungen

Nicht immer bleibt es bei vergleichsweise harmlosen Zwischenfällen, wie der am vergangenen Mittwoch im Waldfreibad in Euskirchen. Vor ziemlich genau zwei Jahren ereignete sich im Melbbad in Bonn ein dramatischer Badeunfall.

Es war damals der Wachsamkeit des Bademeisters zu verdanken, dass ein sechsjähriger Junge vor dem Ertrinken gerettet wurde. Das Badpersonal hatte den leblos im Nichtschwimmerbecken treibenden Körper bemerkt und sofort Maßnahmen zur Wiederbelebung ergriffen. Doch nicht immer können die Bademeister Schlimmeres verhindern.

Badeunfälle in der Region Römerbad (Bonn, 1996) Im Juni 1996 stirbt ein Achtjähriger aus Bonn nach Besuch des Römerbades. Helfer hatten das bewusstlose Kind aus dem Wasser gezogen.

Freibad Ahrweiler (Ahrweiler, 2001) Im Mai 2001 stirbt ein 13-jähriges Mädchen im Krankenhaus, nachdem andere junge Schwimmer es leblos aus dem Becken des Ahrweiler Freibades geborgen hatten.

Monte Mare (Rheinbach, 2012) Im August 2012 verstirbt ein vierjähriger Junge in der Uniklinik Bonn, nachdem er im Erlebnisbad Monte Mare in Rheinbach leblos im Kinderbereich des Wellenbeckens trieb.

Melbbad (Bonn, 2015) Im Juli 2015 konnte ein sechsjähriger Junge von Bademeistern reanimiert werden, der zuvor leblos im Becken des Melbbades getrieben hatte.

Foto: Stefan Knopp Ein Unfall wie im Bonner Melbbad kann schneller passieren, als man denkt.

Viele unterschätzen die Gefahr

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage kann jeder zweite Grundschüler nicht sicher schwimmen. Außerdem sei es nach Ansicht der DLRG eine Illusion zu glauben, dass Kinder mit Seepferdchenabzeichen bereits sicher schwimmen können. Michael Oberbeckmann, Vorsitzender der DLRG Oberpleis, warnt sogar davor, Zehnjährige alleine ins Freibad gehen zu lassen und sich darauf zu verlassen, dass der Bademeister schon aufpasst: „Bei den hohen Besucherzahlen ist das kaum möglich“.

Die Haus- und Badeordnung regelt grundsätzlich die Aufsichtspflichten, so auch in Bonn. Die Bundesstadt hat darüber hinaus einige Regeln aufgestellt. Halten sich Besucher nicht daran, können sie des Bades verwiesen werden. Das Aufsichtspersonal kann sogar ein längerfristiges Hausverbot aussprechen.

So ist die Aufsichtspflicht in Bonner Bädern geregelt „Kinder, die das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen die Bäder nur in Begleitung eines Erwachsenen benutzen, der verpflichtet ist, das Kind ständig zu beaufsichtigen und für die Sicherheit des Kindes die Verantwortung trägt.“ (Quelle: Stadt Bonn)

Im Grunde gilt: Wer schlecht schwimmt, kann sich meist nicht selbst retten. In Notlagen lassen bei ungeübten Schwimmern schneller die Kräfte nach und sie geraten leichter in Panik. Im vergangenen Jahr ertranken in Deutschland laut DLRG 537 Menschen - ein Höchststand der vergangenen zehn Jahre.

Thomas Wierum weiß das natürlich und wird den Vorfall im Euskirchener Freibad auch deshalb wohl nicht so schnell vergessen: „So eine Uneinsichtigkeit habe ich in 30 Jahren noch nicht erlebt."

Zehn schöne Freibäder in Bonn und der Region Foto: Barbara Frommann Das Melbbad in Poppelsdorf ist ziemlich universitätsnah gelegen und wird besonders gerne von Studenten besucht. Seine Wiesen sind größtenteils an einem Hang in Sonnenrichtung angelegt. Auf zwei Feldern können Besucher Beach-Volleyball spielen.

Foto: Benjamin Westhoff Das im Norden von Bonn gelegene Römerbad hat zwei Besonderheiten: Ein großes Wellenbad – es ist das einzige in Bonn – und ein Zehn-Meter-Sprungturm machen das Freibad für Besucher attraktiv.

Foto: Max Malsch Das Freibad auf Beueler Rheinseite, das Ennertbad, holt mit aufgemalten Papageien, Affen und exotischen Vögeln karibische Stimmung nach Bonn. Es gibt einen Fünf-Meter-Sprungturm und das Nichtschwimmerbecken ist mit Wasserpilzen und Wasserkanonen sowie einer Rutsche versehen.

Foto: Stefan Knopp Die Lage des Rüngsdorfer Panoramabades ermöglicht einen tollen Ausblick auf das Siebengebirge. Ein ellipsenförmiger Zehn-Meter-Sprungturm ragt aus der Freibadfläche empor und ein Attraktionsbecken hält einen Strudelbereich sowie eine 27,5 Meter lange Rutsche bereit. Ein größerer Spielplatz stellt außerdem für Kinder eine schöne Gelegenheit zum Spielen dar.

Foto: Barbara Frommann Das "Friesi", wie es oft genannt wird, ist ein kleineres, aber umso gemütlicheres Schwimmbad. Es bietet neben den gewöhnlichen Becken, also Schwimmer-/Nichtschwimmer- und Planschbecken einen Beach-Volleyballplatz, eine Tischtennisplatte, einen Basketballkorb, eine Torwand und auch kleine Fußballtore zum Kicken.

Foto: Frommann In Bonn gibt es bislang nur ein einziges kombiniertes Hallen- und Freibad: Das Hardtbergbad. In der Sommersaison interessieren sich viele vor allem für den Freibadbereich. Hier wird mit echtem Nordseesand und ostfriesischen Strandkörben eine wahre Urlaubsstimmung geschaffen. Das Freibad verfügt über eine Wasserrutsche mit einer Länge von stolzen 33 Metern sowie über Wasserpilze und Wasserkanonen im Nichtschwimmerbereich. Ein Beach-Volleyballfeld und ein Sandspielplatz bereichern das Schwimmbad ebenfalls.

Foto: Ingo Eisner Auf rund 40.000 Quadratmetern haben Schwimmfreunde im Freibad Sankt Augustin die Qual der Wahl zwischen vier beheizten Becken: einem großen Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahnen, einem Springerbecken, einem Nichtschwimmerbecken und für die Kleinsten ein Planschbecken.

Foto: Frank Homann Das Bad Honnefer Freibad Grafenwerth wird von vielen Besuchern als das idyllischste in weiter Runde bezeichnet. Zum einen ist es die malerische Lage auf der Insel Grafenwerth, der das Freibad diese Bewertung verdankt, zum anderen aber auch die im Jahr 2000 durchgeführte Neugestaltung.

Foto: Frank Homann Das Königswinterer Lemmerzbad liegt im Naturpark Siebengebirge, am Drachenfelshang unterhalb von Schloss Drachenburg. Ein herrlicher Blick erschließt sich den Badegästen von dort aus über das Rheintal, ganz besonders von der Plattform der 60 Meter langen Rutsche.

Foto: Roland Kohls Das Hallenfreizeitbad Bornheim ist ein echtes Familienbad: Seine Stärke sind die Bade- und Spielbereiche für Kinder jeden Alters. Das gesamte Gelände ist mehr als 48 000 Quadratmeter groß, es gibt keine Trennung zwischen Außen- und Innenbereich. Sieben Schwimmbecken verteilen sich auf dem Areal, samt Sauna drinnen und draußen.

(mit Material von dpa)