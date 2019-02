Auswirkungen bis Freitag

Weil der Straßentunnel gesperrt ist, staut sich der Verkehr in der Bad Godesberger Innenstadt.

Der Straßentunnel in Bad Godesberg ist am Donnerstag gesperrt worden.

Bad Godesberg. Wegen eines Wasserrohrbruchs ist der Bad Godesberger Straßentunnel derzeit geschlossen. Die Reparaturen werden sich bis in den späteren Abend hinziehen.

Der Bad Godesberger Tunnel musste am Donnerstagnachmittag komplett gesperrt werden. Ursache war nach Angaben der Stadt Bonn ein Wasserrohrbruch. Die Sperrung wurde erforderlich, weil der Brandschutz nicht mehr sichergestellt werden konnte.

Am Abend erklärte das städtische Presseamt, man gehe davon aus, den Schaden im Laufe der Nacht beheben zu können. Das Technische Hilfswerk werde eine Notwasserleitung verlegen. Der Tunnel soll spätestens ab diesem Freitagmorgen wieder geöffnet sein.

Zurzeit laufen umfangreiche Sanierungsarbeiten im Bad Godesberger Tunnel. Wo genau der Wasserrohrbruch festgestellt worden ist, was die Ursache war und ob dieser Schaden im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten steht, konnte das Presseamt am Donnerstag noch nicht sagen.

Nur die Nachtbuslinie 7 fährt

Eine GA-Nachfrage bei den Stadtwerken Bonn ergab, dass die Busse der Stadtwerke von der überraschenden Komplettsperrung kaum tangiert wurden. „Bis auf unsere Nachtbuslinie 7 fährt kein SWB-Bus durch den Bad Godesberger Tunnel“, erklärte SWB-Sprecherin Veronika John. Die Nachtbuslinie werde wie bereits bei den vorherigen, sanierungsbedingten Komplettsperrungen des Tunnels über eine kurze Strecke umgeleitet.

Dafür hatten ab dem Nachmittag die Autofahrer rund um den Tunnel mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu kämpfen, meldete die Polizei. Allerdings staute es sich laut Polizei nicht nur auf der B 9 vor und hinter dem Tunnel sowie auf den Umleitungsrouten unter anderem in der Ubierstraße und Mittelstraße. „Wir beobachten generell ein hohes Verkehrsaufkommen, was vor allem rund um Bonn und auf der Autobahn 565 zu langen Staus führt“, sagte ein Beamter dem GA am Donnerstagabend.

Aber auch in der Bonner Innenstadt ging ab dem Nachmittag zeitweise nichts mehr, obgleich die Polizei dort und auch im größeren Einzugsbereich keine nennenswerten Unfälle verzeichnete.

Die Sanierungsarbeiten im Bad Godesberger Tunnel sollen noch bis Februar 2020 laufen. Zuletzt musste der Tunnel wegen Umbauarbeiten an seiner Stromversorgung Mitte Januar eine Nacht lang gesperrt werden.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis