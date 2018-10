Nächste Stars nach Nena in Bonn

BONN. Die Kölschrockband Bap wird 2019 in Bonn auf dem KunstRasen in der Rheinaue auftreten. Neben Nena und Michael Patrick Kelly stehen auch die britischen Rock-Urgesteine Jethro Tull bereits als Liveacts fest.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2018

Am Freitag, dem 16. August, wird die Kölschband Bap auf dem KunstRasen in der Bonner Rheinaue auftreten. Das gab die Gruppe bei Facebook bekannt. Nach dem Festival in Bonn will die Band eine "kreative Pause" einlegen, bevor danach ein weiteres Kapitel der Band aufgeschlagen werden soll.

Am Freitag, 9. August 2019, wird zudem Popsänger Michael Patrick Kelly auf dem KunstRasen-Festival in der Bonner Rheinaue auftreten. Dies gaben die Veranstalter ebenfalls auf Facebook in Form einer Veranstaltung bekannt. Tickets gibt es ab dem 27. Oktober bei Bonnticket. Kelly wurde berühmt als drittjüngstes Mitglied der vielfach ausgezeichneten Pop- und Folkband "The Kelly Family".

Vor einigen Monaten bestätigte ein Mitarbeiter des Konzertveranstalters Ernst-Ludwig Hartz auf GA-Anfrage bereits einen Autritt von Nena am 11. Juli 2019. Die Popsängerin wurde unter anderem mit ihrem Song "99 Luftballons" bekannt.

In Bonn macht Nena halt auf ihrer "Nichts Versäumt Tour 2019".

Ebenfalls dabei sind Jethro Tull um Sänger und Instrumental-Multitalent Ian Anderson. Die britischen Progressive-Rock-Veteranen sind am 17. August ab 17.00 Uhr Teil der Classic Rocknacht.

