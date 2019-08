Nach Wasserrohrbruch in Bonn

Bonn. Bereits seit einer Woche ist die Bundesstraße 9 am Bundeskanzlerplatz in Bonn voll gesperrt, weil es zu einem Wasserrohrbruch gekommen war. Jetzt haben die Stadtwerke bekannt gegeben, dass die Strecke für weitere zwei Wochen gesperrt bleibt.

Wegen eines Rohrbruchs ist die Adenauerallee im Bereich des Bundeskanzlerplatzes bereits seit einer Woche gesperrt. Nun haben die Stadtwerke Bonn (SWB) erklärt, dass die Strecke zwei weitere Wochen bis zum 11. September geschlossen bleibt. Durch das Leck war die Straße unterspült worden, weshalb beide Fahrspuren in Richtung Bonner Innenstadt nicht genutzt werden können.

Die Fahrbahndecke wird im 3-Schicht-Verfahren auf einer Länge von 40 Metern auf 7 Metern Breite erneuert. Im Anschluss erfolgen notwendige Markierungsarbeiten, so die Stadtwerke.

Aufgefallen war das Loch in der Trinkwasserleitung, die einen Innendurchmesser von rund 60 Zentimetern hat, bei anderen Reparaturarbeiten. Schon am Dienstagabend in der vergangenen Woche fiel den Stadtwerken Bonn (SWB) durch Sensoren auf, dass in diesem Bereich Wasser in einen Fernwärmeschacht eintrat. „Daraufhin machten wir einen defekten Hydranten als Ursache aus“, so ein SWB-Mitarbeiter. Der Hydrant, der unterirdisch inmitten der Fahrbahn liegt, konnte schnell getauscht werden, zudem mussten die Bauarbeiter nur eine Spur sperren. „Als wir wieder Druck auf die Leitung gaben, floss jedoch Wasser in die Baugrube.“ Ob beide Lecks gleichzeitig oder kurz nacheinander entstanden waren, sei demnach noch unklar.

Leitung aus den 70er Jahren

Die Trinkwasserleitung, die unter der Adenauerallee verläuft, ist eine der wichtigsten der Stadt. Sie stammt aus den 70er Jahren und besteht aus Guss, der im Innern mit Zement verkleidet ist. Viele Leitungen in Bonn sind älter, allerdings ist diese besonderen Belastungen ausgesetzt. „Der tägliche Verkehr erschüttert den Boden, was das Material beeinträchtigt“, erklärt der SWB-Mitarbeiter. Um das abzufangen, liegt über dem Rohr, das in etwa 2,50 Metern Tiefe vergraben ist, ein rund 80 Zentimeter dicker Straßenunterbau. Erst darauf folgen mehrere Asphaltschichten in verschiedenen Stärken. „Das macht die Baustelle auch so aufwendig.“ Denn all diese Schichten müssten wiederhergestellt werden. Auf etwa 50 Metern Länge ist die Allee von Baggern aufgerissen worden, Spundwände stützen die tiefe Grube.

Verkehr wird umgeleitet

Die Arbeiten haben starke Auswirkungen auf den Verkehr, der nun nicht mehr von der B9 auf die Adenauerallee abbiegen kann. Stattdessen müssen Autos über die Reuterstraße und durch die Südstadt fahren oder vor der Reuterbrücke rechts abbiegen, die Kaiserstraße und schmale Verbindungswege nutzen, um wieder auf die Adenauerallee zu gelangen.

Für die Versorgung ist der Rohrbruch unproblematisch, da die SWB das Wasser über andere Leitungen in die Haushalte führen. Nur das Palais Schaumburg, in dem derzeit wegen Renovierungen niemand Dienst schiebt, sitzt auf dem Trockenen. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird durch eine Notleitung versorgt.