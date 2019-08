Nach Wasserrohrbruch

Seit dem frühen Morgen ist die Bundesstraße 9 am Bundeskanzlerplatz in Bonn gesperrt.

Bonn. Seit dem frühen Morgen ist die Bundesstraße 9 am Bundeskanzlerplatz in Bonn gesperrt. Dort gab es einen Wasserrohrbruch. Die Straße ist dort unterspült.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.08.2019

Um 5.53 Uhr am Donnerstagmorgen kam es zu einem Wasserrohrbruch an der Bundesstraße 9 am Bundeskanzlerplatz in Bonn. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ist derzeit die Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Die dortige Unterführung sei unterspült.

Laut der Polizei könne die Sperrung dort länger andauern, da die Straße geöffnet werden müsse.

