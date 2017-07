Bad Godesberger Kurfürstenbad

Bonn. 52 Prozent der Bonner haben sich im April gegen eine Sanierung des Bad Godesberger Kurfürstenbads ausgesprochen. Nun hat die Bürgerinitiative „Kurfürstenbad bleibt!“ beim Kölner Verwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Bonn und Oberbürgermeister Ashok Sridharan eingereicht.

19.07.2017

Drei Monate nach dem Bürgerentscheid zum Zukunft des Kurfürstenbads in Bad Godesberg haben die Initiatoren um Axel Bergfeld der Initiative „Kurfrüstenbad bleibt!“ am Mittwoch beim Verwaltungsgericht Köln Klage gegen Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) und die Stadt Bonn eingereicht. Ziel, so Bergfeld, sei es, die Unwirksamkeit des Bürgerentscheids juristisch feststellen zu lassen und ein Fortwirkung der Sperrwirkung zu erreichen.

Wie berichtet, hatte sich im Bürgerentscheid eine knappe Mehrheit von 52 Prozent der Bonner Bürger gegen die Sanierung des Schwimmbads ausgesprochen, und damit den Weg für einen Schwimmbad-Neubau freigemacht. „Die Mehrheit hat sich von Sachargumenten überzeugen lassen“, sagte Sridharan damals. Aufgabe sei es, die bisherigen Gegner davon zu überzeugen, dass ein neues Schwimmbad gut für die Stadt sei.

Die Initiative „Kurfürstenbad bleibt!“, die in ihrer Klage vom Verein „Mehr Demokratie“ unterstützt werden, sehen laut Pressemitteilung im Vorenthalten „wichtiger Informationen zu Finanzierungsproblemen einen erheblichen Rechtsfehler und ein abstimmungsentscheidendes Eingreifen in den Bürgerentscheid.“ Thorsten Stark, Pressesprecher von „Mehr Demokratie“ erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass erst zwei Tage vor Ende der vierwöchigen Abstimmung vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangten, wonach eine mögliche Finanzierung des Neubaus durch die Stadtwerke Bonn (SWB) nicht gesichert sei.

„Den Abstimmenden haben diese wichtigen Informationen gefehlt. Wären die Probleme früher bekannt gewesen, wäre der Bürgerentscheid angesichts des hauchdünnen Ergebnisses vielleicht anders ausgegangen“, so Bergfeld. „Mehr Demokratie“ möchte mit der Anfechtungsklage „die bisher gesetzlich nicht vorgesehene Möglichkeit der Anfechtung eines Bürgerentscheids grundsätzlich durchsetzen.“

Als unzulässiges Eingreifen sehen die Kläger zudem die vom Bonner OB initiierte Werbekampagne gegen die Sanierung des Godesberger Schwimmbads. Sridharan hatte auf Plakaten dafür geworben, beim Bürgerentscheid mit Nein zu stimmen.

Die Kläger kündigen an, falls notwendig, mit ihrer Klage bis vor das Bundesverwaltungsgericht zu ziehen.