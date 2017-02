Wasserland in Bonn

Bonn. Es geht weiter mit Riesenschritten in Richtung neues Schwimmbad in Dottendorf. Nachdem Anfang November eine große Bürgerwerkstatt auf dem Münsterplatz stattfand, informiert am heutigen Donnerstag die Stadt über das Projekt, den Standort und die Planung.

Doch schon bei einem Blick in die Räumlichkeiten im Gangolf-Saal des Münster-Carrés war klar: Mit einem Andrang von 2500 Bürgern wie im November wird wohl nicht gerechnet, dafür wäre der Saal zu klein. Tatsächlich fanden anfangs nur wenige Bürger den Weg zu dem Informationsforum, das die Stadt mit voller Absicht nicht als Vortragsveranstaltung aufgezogen hatte.

Die Bürgerinfo findet im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans statt, in dessen Zuge die Beteiligung der Öffentlichkeit vorgeschrieben ist. Dabei müssen die allgemeinen Ziele und Zwecke des Vorhabens vorgestellt werden, um schließlich Planungsrecht zu schaffen. Wer sich für die Pläne interessiert und heute noch Zeit hat: Die Pläne und ein Modell, wie sich das neue Schwimmbad in die Landschaft einfügt, sind noch bis 19 Uhr in der Gangolfstraße 14 zu sehen.

Das neue Schwimmbad soll die Bäderlandschaft der Stadt Bonn um ein attraktives Familien-, Sport- und Schulschwimmbad ergänzen und bereichern. Zur Information und zum Austausch über das geplante Schwimmbad stehen Vertreter der Stadtverwaltung, der Stadtwerke als Bauherrin sowie des Stadtsportbundes und des Stadtschwimmverbandes, die das Projekt unterstützen, zur Verfügung.