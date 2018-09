Diesen Brief fanden Tausende Bonner am Samstag in ihrem Briefkasten.

Bonn. Ein angebliche Bürgerbrief der Stadt Bonn sorgte am Wochenende für Aufruhr. In diesem rief der Verfasser zum Widerstand gegen die Rodung des Hambacher Waldes auf. Dieser könnte nun Konsequenzen haben.

Von Bernd Linnarz, 10.09.2018

Der angebliche Bürgerbrief der Stadt Bonn, der am vergangenen Wochenende in zahlreichen Briefkästen landete, könnte ein juristisches Nachspiel haben. Die Stadtverwaltung stellte am Montag nochmals klar, dass es sich bei der „Information zur anstehenden Räumung und Rodung des Hambacher Waldes“ nicht um eine Veröffentlichung der Stadt handelt. Sie prüfe derzeit, ob sie rechtliche Schritte einleitet.

In Tausenden Bonner Briefkästen war am Samstag ein als „Bürgerbrief“ tituliertes Schreiben gelandet, das offensichtlich von Protestlern gegen die Abholzung des Hambacher Forsts verfasst worden war. Die Gestaltung lehnte sich an die offiziellen Bürgerbriefe der Stadt Bonn an. In ihm wurde unter anderem suggeriert, die Stadt Bonn rufe zum Widerstand gegen die Räumung und Rodung auf. "Wir appellieren an Sie: Gestalten Sie aktiv und kreativ den Widerstand", heißt es in dem Schreiben, dass unterschrieben ist mit den Worten "Mit freundlichen Grüßen Bonn.".

Stadtsprecherin Monika Hörig hatte bereits am Wochenende dementiert, dass es sich um eine Veröffentlichung der Stadt handele. Parallel zur Richtigstellung der Stadt Bonn hatten am Sonntagmorgen Aktivisten einen Baukran am Hauptbahnhof besetzt.