Dienstleistungszentrum Bonn

Foto: picture-alliance/ dpa

ARCHIV - Ansicht zweier Reisepässe der Bundesrepublik Deutschland, eines deutschen Personalausweises sowie weißen Kärtchen mit Fingerabdrücken (Archivfoto vom 18.9.2001). In Reisepässen werden neben dem digitalen Passfoto des Inhabers künftig auch dessen Fingerabdrücke elektronisch gespeichert. Der Bundesrat stimmte am Freitag (08.06.2007)ohne Aussprache dem vom Bundestag bereits gegen die Stimmen der Opposition verabschiedeten Gesetz zu. Foto: Jens Büttner (zu dpa 4118 vom 08.06.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++