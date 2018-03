Zehn Veranstaltungen

Bonn. Bei der diesjährigen Ausgabe der Bonner Zauberwochen, die insgesamt zehn Shows umfasst, wird es ein neues Format geben.

Von Max Müller, 27.03.2018

Die Auftaktveranstaltung am Freitag, 13. April, um 20 Uhr trägt den Titel „Zauberhafte Worte“. In der Show im Theater im Anno, Kölnstraße 47, wird eine Kombination aus Literatur-Kabarett und Zauberei zu sehen sein. Dabei haben sich der Zauberer Dominik Fontes und die Literatur-Kabarettgruppe “Die Wortlauten” vom „Zauberlehrling“, einem Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, inspirieren lassen. Die Show ist geplant mit humoristischen Texten aus der Literatur. Inhaltlich soll es um das Gelingen und das Scheitern von Zauberern (und eben auch Zauberlehrlingen) gehen. Neben diesen theoretischen Einlassungen wird auch praktisch gezaubert.

Die Veranstalter betonen, dass es ihnen wichtig sei, viele Shows mit Mitgliedern des „Ortszirkels Bonn“ zu realisieren. Das sei nicht nur bei der Premieren-Show, sondern auch mit „Las Vegas lässt grüßen“ (am 26. April) von André Desery und mit der Mix-Show „Illusion hautnah!“ (am 15. April) gelungen.

Bei „Las Vegas lässt grüßen“ stehen – selbstredend für das Glücksspiel-Mekka der Vereinigten Staaten – Kartentricks, Wetten und Fingerfertigkeit im Mittelpunkt. Zauberer Desery war bereits sechsmal in der amerikanischen Wüstenstadt.

„Illusion hautnah!“ ist eine Show, die, wie der Name schon sagt, alle Zuschauer Magie aus nächster Nähe erfahren lassen soll. Das ist durchaus räumlich gemeint, so wird die Show in der Programmankündigung doch als „Close-Up-Show“ bezeichnet. Diese Show ist bereits ausverkauft, wie auch zwei weitere Veranstaltungen am 14. und 28. April. Für die restlichen Shows gibt es noch Tickets. Der Kartenpreis liegt bei 15 Euro für Vollzahler, ermäßigt zehn Euro.

„Die Resonanz auf die diesjährigen Bonner Zauberwochen ist wirklich beeindruckend“, sagte Boo de Hoop vom veranstaltenden Ortszirkel Bonn des Vereins „Simsalabonn.“ im „Magischen Zirkel von Deutschland“.

Die Bonner Zauberwochen sind inzwischen fester Bestandteil des Aachener Kulturkalenders. Innerhalb von drei Wochen und zwei Tagen werden dieses Jahr zehn Zaubershows in den verschiedensten Formaten über die Bühne gehen. Die Shows sind unter anderem besetzt mit Patrick Lehnen (zweifacher deutscher Meister, Europameister und Vize-Weltmeister in verschiedenen Sparten der Zauberkunst), dem „Zaubertrixxer“ (deutscher Meister in der Sparte Großillusion) und „Txema“ (mehrfacher internationaler Preisträger).

Weiterführende Informationen zum Programm, den auftretenden Magiern und dem Ticketverkauf gibt es auf der Homepage von „Simsalabonn“ und telefonisch unter 02 28/65 40 74.