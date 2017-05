Von kf, 26.05.2017

Die bönnsche Mundart ist eine weitere Spezialität von Herbert Weffer. Seine Episode zu schlechtem Wetter: Wenn „et rähnt“, regnet es nur mal so. Ist es „am rähne“, dauert der Regen länger. Und ist es „drahn am rähne“ hört es so schnell nicht auf. Dann „schött et wie us Ämmere“.