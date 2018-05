WCCB-Prozess

Kurz vor der Entscheidung über eine mögliche Schadensersatzklage, spricht die Ex-Oberbürgermeisterin mit den Parteien. Damit will sie eine Klage noch abwenden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.05.2018

Die Stadt Bonn muss bis zum 30. Juni entscheiden, ob sie die ehemalige Bonner Oberbürgermeisterin und Verwaltungschefin Bärbel Dieckmann (SPD) wegen ihrer Rolle beim World Conference Center Bonn (WCCB) auf Schadenersatz verklagen soll. Am Donnerstag beraten die Vorsitzenden der Ratsfraktionen darüber. Dieckmann wirbt unterdessen in den Fraktionen dafür, sie nicht zu verklagen. Werner Hümmrich (FDP) berichtete, Dieckmann habe gesagt: „Sie können mich verklagen, aber bei mir ist nichts zu holen.“

