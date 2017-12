Als Zeugin geladen

Bärbel Dieckmann trifft am Bonner Landgericht ein.

Bonn. Die frühere Oberbürgermeisterin und Verwaltungschefin Bärbel Dieckmann ist am Mittwochmorgen am Bonner Landgericht eingetroffen. Sie sagt im WCCB-Schadensersatzprozess als Zeugin aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.12.2017

Es ist das erste Mal, dass sie sich öffentlichen Fragen zum Bauskandal stellen muss. Die heutige Präsidentin der Welthungerhilfe ist im Schadensersatzprozess der Stadt Bonn gegen den früheren WCCB-Investor Man-Ki Kim und dessen Rechtsberater vor dem Bonner Landgericht in den Zeugenstand getreten. Vor der 1. Zivilkammer betont sie, die Entscheidung für WCCb-Investor Kim sei 2005 ohne jeden Zweifel an dessen Finanzkraft getroffen worden.

Seit Mitte Oktober stand fest: Sie wird als Zeugin Nummer 34 in den Zeugenstand treten. Unter anderem soll sie zu der Frage aussagen, welche Vorstellungen sie im Zuge der Entscheidungsfindung zum WCCB Ende 2005 im Hinblick auf den Investor Kim und dessen Firma SMI Hyundai hatte. Welche Vorstellung hatte sie vom Konzernhintergrund? Ging sie damals davon aus, dass diese Firma in der Lage war, das geforderte Eigenkapital für den Bau in Höhe von 40 Millionen Euro aufzubringen.

Anfang März hatte die Stadt selbst die Vernehmung ihrer ehemaligen Chefin bei der für den Fall zuständigen 1. Zivilkammer beantragt. Seitdem hatte sich Dieckmann dagegen gewehrt, als Zeugin auszusagen mit der Begründung: Ihr stehe ein Zeugnisverweigerungsrecht zu, um sich bei wahrheitsgemäßer Beantwortung der an sie gestellten Fragen nicht selbst der Gefahr von Schadensersatzansprüchen auszusetzen. Ende September verkündete das Gericht: Die frühere Bonner Oberbürgermeisterin kann sich nicht auf ein Zeugnisverweigerungsrecht berufen, sie muss aussagen.