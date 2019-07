Traditionsunternehmen ist insolvent

Bonn. Die Bäckereikette Oebel aus Aachen ist insolvent. Von den mehr als 150 Filialen sind derzeit fast alle geschlossen. Oebel betreibt auch rund zehn Läden in Bonn und der Region.

Die Bäckereikette Oebel mit Hauptsitz in Aachen hat am Dienstag Insolvenzantrag gestellt. Von den mehr als 150 Filialen des Unternehmens seien fast alle derzeit geschlossen, sagte eine Sprecherin des zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellten Anwaltes, Dirk Wegener von der Unternehmensberatung dhpg.

Das Unternehmen betreibt auch rund zehn Läden in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sowie dem Kreis Ahrweiler. Insgesamt beschäftigt die Firmengruppe Oebel 940 Mitarbeiter. Nun sind insgesamt Hunderte von Arbeitsplätzen gefährdet.

Die im Kaufhaus Moses angesiedelte Filiale der Aachener Traditionsbäckerei Oebel hat am Dienstagmorgen mitten im laufenden Geschäftsbetrieb die Türen geschlossen. "Gegen 10 Uhr kam ein Anruf und da haben sie sofort zu gemacht", berichtete eine Kundin. Seitdem steht auf einem handgeschriebenen Papier in der Eingangstür nur "vorübergehend geschlossen". Bereits am Sonntag wartete man in Bad Neuenahr vergeblich auf Ware.

Auslöser der Insolvenz seien „neben Logistik-Problemen infolge der Insolvenz des Lieferanten Kronenbrot auch unerwartet massive witterungsbedingte Umsatzeinbrüche im Juni“, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter weiter mit. Während der Hitzewelle sei der Appetit der Kunden auf Kuchen und Torten deutlich zurückgegangen.

