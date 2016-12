Unfall in Bonn-Ückesdorf

06.12.2016 Bonn. Bei einem Auffahrunfall sind am Dienstagnachmittag auf der Reichsstraße in Bonn-Ückesdorf zwei Frauen verletzt worden. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, bremste eine der Frauen mit ihrem Fahrzeug auf Höhe der Hubertusstraße ab, als die Ampel auf rot umschaltete. Die hinter ihr folgende Autofahrerin übersah das Bremsmanöver und prallte mit ihrem Wagen auf das vor ihr stehende Fahrzeug.

Beide Frauen mussten anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt 9000 Euro. Der Verkehr in Richtung Duisdorf fließt mittlerweile wieder. (Joshua Bung)