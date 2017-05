Unfall auf der Wurzerstraße

Bonn. Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einer 15-jährigen Radfahrerin in Bonn sucht die Polizei die Autofahrerin und weitere Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.05.2017

Die Bonner Polizei hat die Ermittliungen nach einem Unfall in Bonn aufgenommen, bei der eine 15-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Laut Bericht fuhr die 15-jährige Fahrradfahrerin am Freitag gegen 12.15 Uhr linksseitig auf dem Radweg auf der Wurzerstraße in Richtung Rhein von der B9 kommend. An der Einmündung zur Godesberger Allee soll eine bislang unbekannte Autofahrerin die Schülerin mit einem dunkelblauen Auto touchiert haben, so dass diese zu Fall kam. Sie verletzte sich nach eigenen Angaben leicht, was zunächst vor Ort nicht ersichtlich war.

Die Autofahrerin soll ca. 20 Jahre alt sein, blonde Haare und eine Brille getragen haben. In dem Auto soll ein Beifahrer gesessen haben, der ebenfalls etwa 20 Jahre alt sein soll und helle Haare haben soll. Die beiden Autoinsassen oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 beim Verkehrskommissariat 2 zu melden.