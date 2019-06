Bahnverkehr läuft wieder

Vilich. In Bonn-Vilich sind am Freitagmorgen ein Auto und eine Bahn der Linie 66 kollidiert. Eine 38 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen, der Bahnverkehr war mehrere Stunden unterbrochen.

Von Laszlo Scheuch, 07.06.2019

Schwere Verletzungen hat eine 38 Jahre alte Frau am Freitagmorgen bei einem Unfall mit einer Bahn der Linie 66 erlitten. Wie Simon Rot von der Pressestelle der Bonner Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, fuhren beide Fahrzeuge gegen 10.30 Uhr aus Sankt Augustin kommend in Fahrtrichtung Beuel.

An der Kreuzung Königswinterer Straße/B56 soll die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand über eine rote Ampel gefahren sein, um nach links in die Königswinterer Straße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit ihrem Pkw mit der Stadtbahn. Die Frau musste aus ihrem Auto befreit werden und kam in ein Krankenhaus. Ein ebenfalls im Auto sitzendes vier Jahre altes Kind blieb ebenso wie die Bahn-Passagiere unverletzt. Der Fahrer der Linie 66 erlitt laut Polizei leichte Verletzungen.

#Linie66 Streckentrennung wegen Unfall. Bahnen Pendeln zwischen Siegburg und Vilich, sowie Bad Honnef und K-Adenauer-Platz (mro) (10:35) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 7. Juni 2019

Während der Unfallaufnahme pendelten die Bahnen zwischen Siegburg und Vilich sowie zwischen Bad Honnef und dem Konrad-Adenauer-Platz. Die Stadtwerke Bonn richteten zudem einen Bahnersatzverkehr zwischen Vilich und dem Konrad-Adenauer-Platz ein - gegen 13.15 Uhr war die Strecke wieder frei.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei hat die weitergehenden Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls, bei dem ein Sachschaden von geschätzten 25.000 Euro entstand, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit den Ermittlern in verbindung zu setzen.