Verkehrschaos nach Vollsperrung

Bonn. Auf der Reuterstraße gab es am Mittwochnachmittag einen schweren Verkehrsunfall. Ein Mercedes ist in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.06.2017

Der Fahrer eines silbernen Mercedes war nach Angaben der Polizei Bonn gegen 15.05 Uhr auf der Reuterstraße in Richtung Autobahn aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Zuvor hatte er in Höhe des Botanischen Garten eine Betonabgrenzung überfahren. Auf Höhe der Straße "Am Botanischen Garten" sei der 51-Jährige dann in den Gegenverkehr geraten, wo er mit dem Fahrzeug einer 50-jährigen Frau kollidierte.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurde der Fahrer des Mercedes in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit und noch vor Ort notärztlich versorgt werden. Nach aktuellen Polizei-Informationen schwebt der Mann in Lebensgefahr und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die 50-jährige Frau habe nur leichte Verletzungen erlitten.

Die Reuterstraße ist in Fahrtrichtung Godesberg ab der Abfahrt der A 565 Poppelsdorf gesperrt. In Fahrtrichtung Autobahn ist eine Spur gesperrt. Dadurch kommt es vor Ort zurzeit zu einem Verkehrschaos. Der Rückstau reicht unter anderem zurück bis auf die A 565. Die Sperrung soll laut Polizei noch mindestens eine Stunde andauern.

Unfall auf der Reuterstraße Foto: Jens Kleinert Auf der Reuterstraße ist es zu einem größeren Verkehrsunfall gekommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

Weitere Berichterstattung folgt.

