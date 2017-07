37-Jähriger leistet Widerstand

Bonn. Mit etwa einem Kilogramm Marihuana und mehreren Haschischplatten im Auto wurde ein Mann in Bonn von der Polizei gestoppt. Er flüchtete zunächst und leistete anschließend bei der Festnahme noch erheblichen Widerstand.

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist der Polizei bei einer Verkehrskontrolle ins Netz gegangen. Beamte hatten das Auto des Verdächtigen am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht auf der Brühler Straße gestoppt, wie die Polizeileitstelle erst am Sonntag meldete. Der 37-jährige Fahrer stieg aus und flüchtete sofort in Richtung Lievelingsweg.

Allerdings kam er nicht weit: Die Polizisten holten ihn wenige Augenblicke später ein und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei leistete er nach Behördenangaben erheblichen Widerstand und versuchte, die Beamten zu schlagen und zu treten. Im Wagen des 37-Jährigen entdeckten die Polizisten etwa ein Kilogramm Marihuana, mehrere Haschischplatten und Verpackungsmaterial. Sie stellten die Beweismittel und das Auto sicher. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten mehrere tausend Euro Bargeld, das sie ebenfalls beschlagnahmten.

Den beantragten Haftbefehl lehnte das zuständige Gericht allerdings ab: Mangels Haftgründen musste die Polizei den Mann auf richterliche Anordnung entlassen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels in nicht geringer Menge. Außerdem hat er keine Fahrerlaubnis.