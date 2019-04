Verkehrssituation in Bonn

Der Wiesenweg in Bonn-Endenich

Endenich. Der Wiesenweg in Endenich ist seit diesem Montag wegen der Baustelle auf der Endenicher Allee für den Busverkehr freigegeben. Doch auch viele Autofahrer nutzen die Straße unerlaubt in Richtung Endenich – zum Ärger der Anwohner.

Seit diesem Montag werden auf der Endenicher Allee die Versorgungsleitungen von Gas, Wasser und Fernwärme neu verlegt. Die Straße ist für die Dauer der Arbeiten, die wegen der anschließenden Sanierung des Kanals sowie der Erneuerung des Asphalts wohl erst in rund zwei Jahren abgeschlossen sein werden, nur in Richtung der Bonner Innenstadt befahrbar.

Der Busverkehr in der Gegenrichtung wird über den Wiesenweg umgeleitet, was allerdings nicht für den Autoverkehr gilt. Trotzdem missachten viele Autofahrer die entsprechende Beschilderung und nutzen den Wiesenweg als Umleitungsstrecke, wie am Montag mehrfach zu sehen war.

„Ich finde das eine Dreistigkeit“, ärgerte sich eine Anwohnerin des Wiesenwegs: „Offensichtlich können die Autofahrer nicht lesen.“ Auch das Parkverbot auf dem Brückenabschnitt über der A565 und im Weg selbst wird von vielen ignoriert. Dass die Endenicher Allee aus Richtung Innenstadt derzeit nicht befahrbar ist und es eine Umleitung gibt, zeigen Schilder unter anderem an der Kreuzung Endenicher Allee/Kaufmannstraße sowie auf der Baumschulallee an.