Suche nach 39-Jähriger

Bonn. Seit zwei Wochen wird die 39-jährige Karin R. aus Bonn-Castell vermisst. Das Auto der Vermissten wurde mittlerweile gefunden, der Aufenthaltsort ist aber weiter unklar. Die Polizei bittet weiter um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2018

Die Polizei sucht weiterhin Karin R. aus Bonn, die seit zwei Wochen vermisst wird. Nach Angaben der Beamten wurde die Frau zuletzt am Montagmorgen, 11. Juni, gegen 8.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Bonn-Castell gesehen.

Wie die Polizei nun mitteilt, wurde das Auto der Vermissten, ein roter Opel Corsa, zwischenzeitlich im Berliner Bezirk Mitte gefunden. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich daher Anhaltspunkte, dass sich die Frau im Großraum von Berlin befindet. Jedoch ist weiter unklar, wo sich Karin R. aktuell aufhält.

Karin R. soll etwa 1,70 Meter groß sein. Sie hat eine schlanke Statur, lange, braune Haare und trägt ein Tattoo am rechten Oberarm.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach Karin R.

