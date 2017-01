Unfall in Bonn

27.01.2017 Bonn. In der Nacht auf Freitag ist ein 21-Jähriger Autofahrer aus Titz von der Viktoriabrücke in Bonn mit seinem Pkw fünf Meter in die Tiefe gestürzt.

Der junge Mann war nach bisherigem Ermittlungsstand gegen 2.35 Uhr Richtung Endenich unterwegs und hatte offenbar durch überhöhte Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren. Ein anschließender Alkoholtest ergab zudem einen Wert von über zwei Promille. Der Führerschein wurde daraufhin von den Beamten vor Ort sichergestellt.

Er durchbrach in der Baustelle auf der rechten Seite ein Geländer und stürzte mit seinem Pkw fünf Meter in die Tiefe auf die Karl-Frowein Straße. Dabei beschädigte er mehrere geparkte Pkw.

Bei dem Aufprall wurde der junge Mann nach Polizeiangaben leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich bisher auf geschätzte 30.000 Euro. (ga)