Bonn. Bei einem Unfall auf der Kölnstraße in Bonn ist am Abend ein Auto gegen eine Hauswand geprallt. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

13.02.2017

Ein Sachschaden von 25.000 Euro und zwei verletzte Personen: Das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Kölnstraße in Bonn. Ein Auto ist am frühen Abend gegen 18.30 Uhr in Höhe des Restaurants Anno-Tubac gegen eine Hauswand geprallt.

Das Fahrzeug mit drei Insassen an Bord war stadtauswärts unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache nach links gegen die Wand fuhr. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Zwei der drei Personen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Während am Auto ein Schaden von rund 25.000 Euro entstand, sei der "Schaden am Gebäude noch nicht beziffert", so die Polizei.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern weiter an. (ga)