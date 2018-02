PKW fährt über Bürgersteig

Viele Poller wurden in Dottendorf überfahren.

Bonn. Aus noch ungeklärten Gründen, hat ein Autofahrer am Montagmorgen mehrere Poller in Dottendorf überrollt. Unmittelbar vor einer Kreuzung kam der PKW zum Stehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.02.2018

In Dottendorf hat ein Autofahrer eine Reihe von Pollern auf dem Bürgersteig überfahren. Am Quirinusplatz fuhr der PKW von der Hausdorffstraße in Richtung Dottendorfer Straße und überrollte mehrere der Straßen-Begrenzungen.

Der Fahrer des Kleinwagens blieb unverletzt. Einen genauen Grund für die Irrfahrt gibt es noch nicht. Ebenso ist die Höhe des entstandenen Schadens unklar.