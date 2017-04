Bürgerentscheid zum Kurfürstenbad

BONN. Wahlberechtigte können noch bis 24 Uhr am Freitag ihre Umschläge in den Bonner Rathäusern einwerfen. Zur Stimmauszählung gibt es Samstag einen Liveblog auf ga-bonn.de.

In der Nacht zum Samstag endet um 24 Uhr die Abstimmung beim ersten Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt Bonn. 247.400 Wahlberechtigte können die Frage „Soll das Kurfürstenbad erhalten, wieder nutzbar gemacht und saniert werden?“ mit Ja oder Nein beantworten. Die Unterlagen können nach Schließung der Stadtverwaltung noch bis Mitternacht in die Briefkästen am Stadthaus, am Alten Rathaus und an den Bezirksrathäusern eingeworfen werden.

Die Wahlbeteiligung wird laut Prognosen zum Ende der Abstimmung bei mehr als 30 Prozent liegen. Am Samstag um 8 Uhr beginnen rund 300 städtische Mitarbeiter und freiwillige Helfer damit, die Stimmen aus den 33 Briefwahlbezirken auszuzählen. „Unsere Mitarbeiter der Wahlabteilung bei den Bürgerdiensten gehen davon aus, dass erste Ergebnisse aus den Stimmbezirken gegen 13 Uhr einlaufen. Das Endergebnis wird im Laufe des Nachmittags erwartet“, berichtete Stefanie Zießnitz vom Presseamt.

Der General-Anzeiger berichtet an diesem Samstag ab 11.30 Uhr im Liveblog auf ga-bonn.de über die Auszählung und die Ergebnisse des Bürgerbegehrens. Im Stadthaus wird wie bei Wahlen ein Pressezentrum eingerichtet.

Die Bürgerinitiative „Kurfürstenbad bleibt!“ trifft sich am Samstag von 14 bis 18 Uhr zur Wahlparty im historischen Trinkpavillon an der Bad Godesberger Stadthalle, nicht weit vom seit 2016 geschlossenen Kurfürstenbad. „Wir setzen so an diesem zentralen Ort ein öffentliches Zeichen für einen Neuanfang in Bad Godesberg. Und setzen den Bäderstandort Bad Godesberg erstmals wieder symbolisch in Wert“, so die Initiatoren.