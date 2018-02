Des Meisters unbekannte Seite

Bonn. Eine Ausstellung in der Kreuzkirche zeigt „Bilder zur Bibel“ von Salvador Dalí aus der Sammlung von Herbert Specht. Leicht zu deuten sind die Werke nach dessen Ansicht nicht.

Von HANS PETER BRODÜFFEL, 26.02.2018

Denkt man an den genialen Katalanen Dalí, kommen einem schmelzende Uhren und ein spitz gezwirbelter Schnurrbart in den Sinn. Doch der exzentrische Tabubrecher hat auch eine kaum bekannte religiöse Seite: Seine Biblia-Sacra-Serie umfasst 105 Aquarelle zum Alten und Neuen Testament, die der Maler von 1963 bis 1965 anfertigte. Anschließend wurden sie in aufwendige Farbgrafiken umgesetzt. Eine Ausstellung in der Kreuzkirche zeigt nun zwanzig dieser Bilder zur Bibel, Drucke aus dem Besitz des Kunstsammlers Pfarrer Herbert Specht.

„Dalí ist nicht nur ein genialer Maler, sondern auch ein tiefsinniger Theologe und exzellenter Bibelausleger. Der muss mindestens zwölf Semester Theologie studiert haben“, sagte Specht bei der Vernissage nach dem Gottesdienst am zweiten Passionssonntag. Es sei ihm ein Anliegen, den untergegangenen Zyklus in einer Wanderausstellung der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Arbeiten kommen nur selten in Kunstbüchern vor

Dalí sei damals wegen der Spielsucht seiner Frau in finanziellen Nöten gewesen und habe das Copyright an den befreundeten Auftraggeber Giuseppe Alberto verkauft. „Das macht die rechtliche Lage so kompliziert, dass diese Arbeiten in den meisten Kunstbüchern nicht auftauchen“, erklärte der Pfarrer. Dalís Aquarelle sollten den Text für eine neue Bibel illus-trieren. Die Originale wurden zu anspruchsvollen Lithografien mit bis zu 43 Druckvorgängen umgearbeitet, in 1797 großformatige, fünfbändige Luxusausgaben der Vulgata eingebunden und so verkauft.

„Ganz leicht zu deuten sind die Bilder nicht, aber es macht Freude, Neues zu entdecken“, sagte Specht und lud anhand von drei ausgewählten Bildern zu einer Entdeckungsreise ein. Das Bild zur geretteten Ehebrecherin zeige, wie der Künstler „weiterdenke“. Die Steine wurden nicht auf die Sünderin geworfen, nur weggelegt. Erst beim genauen Hinsehen entdeckt man eine Krippenszene: Maria und Josef neigen sich zu ihrem Kind herab, die Krippe selber ist nicht dargestellt. Stattdessen sieht man einen großen braunen Stein. „Die Steine wurden auf Jesus geworfen. So geschieht die Rechtfertigung des Sünders: Dass der Retter die Steine abbekommt.“

Auch „Die Flucht nach Ägypten“ führt zur Passion, zeigt bedrohliche Todesmacht. Schwarze Punkte treffen den Esel, Josef, Maria und das Kind. Ein Heuschrecken-Ungeheuer fährt seine Krallen aus. Offenbar will diese dunkle Macht sie einfangen und töten. Auch wenn die Todesmacht ihre Krallen bedrohlich zeigt, hier muss sie das Paar mit dem Kind ziehen lassen. Josef aber sieht man an, welche Kraft es ihn kostet, gegen den starken Gegenwind und die schwarzen Kräfte anzukämpfen.

Ein besonders beeindruckendes Bild ist „Jesus in Gehtsemane“: Umgeben von einem dunklen Blau – eine Gestalt wie ein Eisblock. Das Gelb Gottes ist zwar um das Blau herumgeführt, aber es dringt nirgends mehr durch das Dunkelblau hindurch. Der erstarrte Jesus, eine Eisgestalt, verlassen von Gott und den Menschen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 15. April zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 9 bis 17 Uhr ; Sonntag 11.30 bis 14.30 Uhr in der Kreuzkirche am Kaiserplatz.