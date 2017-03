GA gelistet

Zur Sommerrodelbahn in Altenahr gehört auch ein kleiner Tierpark mit Ziegen, Eseln, Schafen, Ponys und Kaninchen.

Bonn . Ausflugstipps in Bonn und Umgebung sind nicht immer auch kindgerecht. Hier kommen einige Tipps, an denen sowohl Eltern als auch Kinder Spaß haben können.

Von Nathalie Dreschke, 27.03.2017

1 Piratenland

Einmal Pirat sein - diesem Traum haben viele kleine Kinder und der kann im Piratenland Bonn wahr werden. Auf 2000 m² befindet sich ein Riesen-Piratenschiff, ein Dschungelparcours, eine Elektro-Kartbahn und vieles mehr. Für die ganz Kleinen gibt es einen Kleinkindbereich. Die Erwachsenen können in der angrenzenden Sportmeile Bonn Buschdorf sich bei Beach-Volleyball, Badminton oder Indoor Soccer austoben.

Tipp: Kindergeburtstage in der Soccerhalle der Sportmeile haben freien Eintritt im Piratenland.

Öffnungszeiten: Piratenland: Montag - Freitag (außerhalb der NRW-Ferien): 14.00 - 18.30 Uhr, Montag - Freitag (innerhalb der NRW-Ferien): 11.00 - 18.30 Uhr, Samstag & Sonntag: 11.00 - 19.00 Uhr

Preise: Piratenland: Kinder von 0-2: kostenlos, Kinder von 2-12: 7,50 €, Erwachsene: 3,50 €

Adresse: Otto-Hahn-Straße 96, 53117 Bonn-Buschdorf

Kontakt: 0228/677675, Email: piratenland-bonn@t-online.de

Foto: Frommann Spiel und Spaß sind im Piratenland garantiert

2 Planetenweg

Kinder sind neugierige Entdecker, aber auch Erwachsene lernen nie aus. 2002 wurde der Planetenweg in Bonn eingeweiht und zeigt unser Sonnensystem im Maßstab 1:1 Milliarde. An den einzelnen Stationen befinden sich Bronzetafeln, auf denen die einzelnen Planeten dargestellt und beschrieben werden. Der Pfad hat eine Länge von 5,946 km und selbst wenn man nur einen Teil der Strecke abgeht, wird das Suchen der Tafeln zu einer Entdeckungreise.

Tipp: Zwischen Uranus und Saturn befindet sich der Rheinpavillion, ein Lokal mit Biergarten und Panoramablick auf den Rhein.

Start des Planetenweges: Bonner Rheinuferpromenade, unterhalb des Alten Wasserwerks

Foto: Frommann Die Sonne ist der Fix- und Startpunkt des Planetenlehrpfades

3 Die Grüne Spielstadt

Auf 4.500 m² befindet sich das Naturerlebnisgelände "Grüne Spielstadt". Meterhohe Weidenskulpturen, ein Kriechtunnel und ein überdimensionales Echo-Ei laden Kinder dazu ein, die Natur mit allen Sinnen zu erfahren. Das Projekt "Raus aus'm Haus" will für Schulen und Kitas einen Ort zum "draußen-lernen" schaffen und entwickelt dies ständig weiter. Jeden ersten Sonntag in den Sommermonaten ist das Gelände offen für alle, es kann aber auch gemietet werden.

Tipp: An den offenen Sonntagen treten verschiedene Künstler auf. Für die Kinder gibt es eine Bastelaktion und eine Umweltrally.

Öffnungszeiten: Veranstaltungen und offene Sonntage

Preis: Eintritt ist kostenlos

Adresse: Feldweg: An der Schwarzen Brücke, 53121 Dransdorf

Kontakt: info@gruene-spielstadt.de, 0228/2016116

Foto: Stefan Knopp Die Grüne Spielstadt hat ständig wechselnde Veranstaltungen

4 Bronx Rock - Kletterwald

Erst Klettern - dann Schwimmen. Im Kletterwald Bonn kann man zwischen vier verschiedenen Parcours auswählen. Nach dem Übungsparcour kann man zwischen dem Erlebnis-, dem Abenteuer- und dem Sportparcours wählen. Für die kleinen Besucher ab fünf Jahren gibt es einen Kinderparcour. Ab 7 Jahren darf man auf den Abenteuer- und den Erlebnisparcours, der Sportparcours ist für alle ab zehn Jahren. Nach dem Klettern kommt man kostenlos ins Freizeit- und Erlebnisbad Hardtberg. Die Eltern können unter Palmen entspannen während die Kinder sich auf der Rutsche vergnügen können.

Tipp: Bei schlechtem Wetter kann man in die neue Kletterhalle ausweichen.

Öffnungszeiten: Ab April: Montag - Donnerstag: auf Anfrage, Freitag (außerhalb NRW-Herbstferien): 15.00 - 20.00 Uhr, Samstag & Sonntag: 10.00 - 20.00, Freitag (innerhalb NRW-Herbstferien): 10.00 - 20.00 Uhr

Preise: Erwachsene: 19,95€, Kinder 7-17 Jahre: 16,95€, Kinder 5-7 Jahre: 10,95€, Erwachsene als Begleitung für den Kinderparcours: 5,95€

Adresse: In der Dehlen, 53125 Bonn-Duisdorf

Kontakt: 02236/890568, Email: info@kletterwald-bonn.de

Foto: BRONX ROCK Kletterwald Klettern - eine besondere Art des Abenteuers

5 Das Junge Theater Bonn

Eine tolle Art, das Theater den Kindern näher zu bringen, ist das Junge Theater Bonn. Mit jungen Talenten in den Hauptrollen und Geschichten für jeden werden nicht nur die Eltern in den Bann des Theaters gezogen. Von "Der kleine Drache Kokosnuss" bis hin zu " Die Drei ???" ist für jede Altersklasse etwas dabei. Alle Termine und Vorstellungen finden Sie hier.

Tipp: Einige Stücke werden neuerdings auch in der Buchhandlung Thalia in der Innenstadt aufgeführt.

Öffnungszeiten Vorverkaufsbüro: Montag - Freitag: 09.00 - 18.30 Uhr, Samstag & Sonntag: 11.00 - 17.00 Uhr

Preise: Erwachsene: 8 - 16 €, Kinder: 6 - 10 €, im Kuppelsaal (Thalia): Erwachsene: 12€, Kinder: 8€,

Adresse: Hermannstr. 50 , 53225 Bonn

Kontakt: 0228/ 463672

Foto: JTB "Die Drei ??? - Fluch des Piraten" wird aktuell im Jungen Theater Bonn aufgeführt

6 Waldau

Das Wildgehege in der Waldau ist mit all seinen Bewohnern eine Attraktion für Groß und Klein. Neben Rot- und Dammhirschen sind Wildschweine und viele Vögel zu beobachten. Gerade frühmorgens, wenn die Herden über die Weiden ziehen, bietet sich ein unvergesslicher Anblick. Neben dem Waldspielplatz befindet sich in der Waldau ein Naturkundemuseum und ein Waldlehrpfad.

Tipp: von März bis Mai kommen die Wildschweinfrischlinge auf die Welt.

Adresse: Waldau, 53127 Bonn

Foto: Roland Kohls Die scheuen Weibchen beäugen die Besucher

7 Jugendfarm Bonn

Auf der Jugendfarm können Kinder von 6-14 Jahre Tiere pflegen, füttern, streicheln, Buden bauen, basteln, malen oder einfach nur spielen. Neben den Erlebnistagen können auch Kindergeburtstage gefeiert werden.

Tipp: Jeden Dienstag ist Familiendienstag, den Rest der Woche können die Kinder sich dort alleine vergnügen.

Öffnungszeiten: März - Oktober: Dienstag - Freitag: 14.00 - 19.00 Uhr, Samstag: 11.00 - 18.00 Uhr; November - Februar: Dienstag - Freitag: 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag: 11.00 - 18.00 Uhr

Preis: Eintritt ist kostenlos

Adresse: Holzlarer Weg 18, 53229 Bonn-Pützchen

Kontakt: 0228/6298790

Foto: Volker Lannert Die Besucher können die Buden bunt bemalen

8 Märchenwald Bad Breisig

Im Märchenwald in Bad Breisig wurden die schönsten Märchen der Gebrüder Grimm malerisch in Szene gesetzt. Die beweglichen Figuren erzählen per Knopfdruck jeweils eine Szene aus dem Märchen. Konrad Beikircher hat ihnen seine Stimme geliehen.

Tipp: Zum Saisonstart am 1. und 2. April gibt es Angebote auf der Rheinterrasse.

Öffnungszeiten: 1. April - 30. Juni: Samstag & Sonntag: 10.00 - 18.00 Uhr, 1. Juli - 31. August: täglich von 10.00 - 18.00 Uhr

Preise: Erwachsene: 4,50 €, Kinder: 3,50 €

Adresse: Am Kesselberg 19, 53498 Bad Breisig

Kontakt: 0160 96545054, E-Mail: info@maerchenwald-bad-breisig.de

Foto: Silke Elbern Der Märchenwald ist für kleine Besucher ein ganz besonderes Erlebnis

9 Sommerrodelbahn

Erst wird man abgeschleppt, dann geht's durch sieben Kurven 550 Meter hinab ins Tal. Seit mehr als 30 Jahren bietet die Altenahrer Sommerrodelbahn Spaß. Die Kleinen nehmen zwischen den Beinen von Mama oder Papa Platz, ab acht Jahren dürfen sie sich selbst ins Zeug legen. Für Erfrischungen sorgt das Gartenlokal.

Tipp: Für Kinder ab 4 Jahren wird Ponyreiten angeboten.

Öffnungszeiten: Ab 1.4 startet die Saison 2017

Preise: Einzelfahrt Kinder von 8 - 17 Jahren: 2,20 €, Erwachsene: 3€, Kinder unter 8 Jahren fahren kostenlos bei den Eltern mit.

Adresse: Rossberg 143, 53505 Altenahr

Kontakt: 02643/2321, E-mail: info@sommerrodelbahn-altenahr.de

10 Krewelshof

Der Erlebnisbauernhof Krewelshof in Lohmar ist mit seiner Live-Cookingfront, der offenen Bäckerei und der Schaukäserei eine echte Attraktion. In der Küche werden aus eigenen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen Marmelade, Kuchen, Sirup und vieles mehr zubereitet. Die vielen tierischen Bewohner des Hofes freuen sich über die Aufmerksamkeit der kleinen Besucher. Außerdem gibt es dort eine Spielscheune und einen Spielpark.

Tipp: Marmeladen, Säfte und Eingewecktes sowie frisches Obst und Gemüse gibt es im Hofmarkt auch zum Mitnehmen.

Öffnungszeiten der verschiedenen Scheunen

Adresse: An der Burg Sülz 1, 53797 Lohmar

Kontakt: 02205/897706