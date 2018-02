Bonn. Kurzfristige Einschränkungen auf der Straßenbahnlinie 61: Weil der SWB funktionstüchtige Bahnen fehlen, fallen seit Mittwoch Bahnen aus oder müssen durch Busse ersetzt werden. Die Ausfälle sollen bis Samstag andauern.

Bereits am Donnerstag sollten die Straßenbahnen der Linie 61 wieder uneingeschränkt rollen. Doch die Ausfälle werden auch bis Samstagmorgen noch anhalten. Grund sind laut Stadtwerken Bonn (SWB) zwei beschädigte Wagen, für die es seit Mittwoch keinen Ersatz gibt. „Sie sind mittlerweile repariert worden, allerdings mussten nun zwei weitere Fahrzeuge in die Werkstatt“, sagt SWB-Sprecher Michael Henseler. An beiden habe es Sachbeschädigungen gegeben, die behoben werden müssten.

Demnach fahren zwischen Hauptbahnhof und Auerberg nur Ersatzbusse, zwischen Hauptbahnhof und Dottendorf fallen die Bahnen komplett aus. Die Linie 62 ist von den Problemen nicht betroffen, sie fährt weiterhin zwischen Beuel über den Hauptbahnhof bis nach Dottendorf. Durch die Ausfälle der 61 können Bahnfahrer jedoch nur im Zehn-Minuten-Takt zwischen dem Hauptbahnhof und Dottendorf pendeln.

In den vergangenen Wochen hatten bereits Krankheitsfälle, Falschparker und auch fehlende Wagen für Störungen auf der Linie 62 gesorgt. Über Karneval kamen dann Schäden dazu.

Probleme seit Mittwochmorgen

