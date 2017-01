„Loss mer singe“-Konzert in Bonn

20.01.2017 Bonn . Kasalla und Querbeat heizen in der Gaststätte "Im Stiefel" ein. Die Gäste stehen dichtgedrängt, als ob schon Rosenmontag wäre. 400 Eintrittskarten waren in drei Stunden verkauft.

„6000 Leute wollten hier rein, 400 haben es geschafft und ihr seid dabei“, begrüßte Ralf Birkner, einer der Organisatoren des „Loss mer singe“-Mitsingabends im Bonner Gasthaus „Im Stiefel“, die in „Rosenmontags-Enge“ dicht an dicht stehenden und erwartungsvoll in Richtung Bühne blickenden Gäste. Die vor etwa drei Monaten angebotenen Karten für das „Bönnsche Mitsingen“, das der Festausschuss Bonner Karneval seit 2009 veranstaltet, waren innerhalb von drei Stunden ausverkauft.

„Das war doch klar“, versuchen sich Franzi und Liane aus Beuel in der Menge der schon zu Beginn des Abends fröhlich ausgelassenen Jecken lautstark verständlich zu machen. „Als wir hörten, dass Kasalla und Querbeat kommen, da haben wir blind ein Dutzend Karten gekauft.“ Und wie zum Beweis, dass sie bei „Loss mer singe“ auf der richtigen Veranstaltung sind, stimmen sie den Kasalla-Hit „Pirate“ an: „Pirate – wild und frei; dreimol Kölle Ahoi“, und es dauert nicht lange, und die Umstehenden fallen ein, „rette sich wer kann, mer lääje aan“.

"Loss mer singe" mit Querbeat und Kasalla im "Stiefel" Foto: Ingo Firley

Brauchtum und Mundart

Die Idee zu den Mitsingabenden entstand 2001 in einer Wohnküche in Köln-Nippes, wo Georg Hinz seine Freunde vom fernen Niederrhein fit für die Karnevalssession in Köln machen wollte. Jeder bekam einen Zettel mit Liedtexten und konnte nach Herzenslust mitsingen. Während die Kölner bis heute Musik vom DJ hören und dann darüber abstimmen, was wohl der Hit der Session werden wird, hat sich der Bonner Festausschuss für Livemusik entschieden und lässt auf seinen Konzerten immer zwei Bands auftreten, die dem Publikum kräftig einheizen.

Beide Veranstaltungen reklamieren für sich, im besten Sinne Brauchtumspflege zu betreiben, was natürlich auch für die beiden Top Acts des bönnschen Mitsingabends mit Kasalla und Querbeat zutrifft. „Wir sind schon ein bisschen stolz, solch eine Bandkombination in der Session anbieten zu können und freuen uns auf einen gigantischen Mitsingabend“, sagte Projektleiter Ralf Birkner. Auf der kam er nur noch dazu kam, zu sagen: „Ich will nit lange schwaade: Sie kommen aus der Stadt mit K in die Stadt mit B, hier sind Kasalla!“ Und die noch junge, aber überaus erfolgreich Mundart singende Band machte ihrem Namen alle Ehre. Fiel vor fünf Jahren das Wort „Kasalla“, dann meinte man damit auf Kölsch einfach nur Krawall oder Krach. Heute steht „Kasalla“ auch für besten Kölschrock. So, wie auch die ihnen nachfolgende Querbeat aus Bonn mit feinsten Brass-, Rock- und Sambarhythmen den Saal begeisterte und für ein gefeiertes „Loss mer singe“-Konzert sorgte. (Stefan Hermes)