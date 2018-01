Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bonn

Bonn. Eltern beklagen die unendliche Sanierungsgeschichte. Das Städtische Gebäudemanagement (SGB) schlägt Abriss und Neubau des Nachbargebäudes vor.

Diese Antwort haben die Lehrer, Eltern und Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums (Ema) in der Weststadt schon oft gehört: Die Sanierungsarbeiten an der Aula des Ema werden bald fortgesetzt. So hieß es auch wieder in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses, wo der Bürger Bund Bonn nachgehakt hatte.

Seitdem die sanierungsbedürftige Aula an der Wegelerstraße im Sommer 2016 eingerüstet worden war, hatte sich auf der Baustelle so gut wie nichts mehr getan. Die Chöre und verschiedenen Musikensembles sowie das große Orchester des Gymnasiums mit musikalischem Schwerpunkt sind seitdem auf provisorische Übungs- und Aufführungsstätten angewiesen. Und die Eltern beklagen sich immer wieder über die „unendliche Sanierungsgeschichte“: „Bei unserem Weihnachtskonzert, das wir in der Michaelkirche aufgeführt haben, konnten gerade die Eltern der mitwirkenden Schüler als Zuhörer kommen“, sagte Schulpflegschaftsvorsitzende Lucie Hamelbeck. Denn die Kirche bietet lange nicht so viele Sitzplätze wie die Schulaula.

Vor Weihnachten schöpfte die Schulgemeinschaft Hoffnung, als das Städtische Gebäudemanagement (SGB) ankündigte, die Aula sei im Mai 2018 fertig. Im Schulausschuss hieß es, die Aula stehe nach den Sommerferien wieder zur Verfügung. „Das würde uns sehr freuen, wenn dieser Termin eingehalten werden könnte“, zeigte sich Hamelbeck eher skeptisch.

Wie berichtet, hatte die Schule erst nach beharrlichem Nachfragen im vorigen Jahr vom SGB erfahren, dass aufgrund einer fehlerhaften Ausführung beim Bau der Aula ein zeitintensiveres Sanierungskonzept erforderlich sei. Unabhängig davon erfuhr der Schulausschuss zudem, dass das an die Aula angrenzende frühere Lehrerseminargebäude, das das Ema inzwischen selbst nutzt, wohl abgerissen und neu gebaut werden soll.

Auf GA-Nachfrage bestätigte Vizestadtsprecher Marc Hoffmann den Vorschlag zum Abriss und Neubau des Gebäudes. Auf die Frage, wann denn die Sanierung der Aula fortgesetzt werde, hieß es: „Die Aula wird fertiggestellt, der Zeitplan wird demnächst im Schulausschuss vorgestellt.“