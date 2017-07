Bonn. Kunden sind verärgert über eine Pannenserie am Bonner Hauptbahnhof: Erneut funktionieren Aufzüge nicht. Ein Bahnsprecher bittet um Entschuldigung und kündigt Besserung an.

Schon wieder streiken die Aufzüge im Bonner Hauptbahnhof. Diese Mal sind es die Aufzüge an der Quantiusstraße und an Gleis vier. Der Lift an der Quantiusstraße ist bereits seit einigen Wochen defekt, teilt GA-Leser Wolfgang L. Dohm mit. Laut einem Sprecher der Deutschen Bahn ist dort am 20. Juni der Blitz eingeschlagen. Seitdem steht der Aufzug still. Zum großen Ärger von Monika Ibrahim und Helga Kaapke, die am Dienstagmorgen mit schwerem Gepäck etwas ratlos an der Quantiusstraße vor dem Aufzug warten.

Beide Frauen sind gehbehindert und benötigen einen Stock. Sie müssen zum Gleis 2, von wo aus sie mit dem Zug zum Flughafen wollen. "Wir müssen uns beeilen", sagt Monika Ibrahim sichtlich verärgert. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als die Treppe zu nehmen. Als sie an dem zweiten defekten Aufzug vorbeikommen, sind sie erleichtert. Denn der Lift an Gleis zwei funktioniert. Außerdem gibt es dort für alle Fälle eine Rolltreppe - die Rollstuhlfahrern aber nichts nutzt.

Kaum sind die beiden Frauen verschwunden, steht Verena (38) mit Baby im Kinderwagen und Kleinkind an der Hand verzweifelt im Bahnhofstunnel an der Treppe zur Quantiusstraße. "Das ist hier wie in Köln, immer sind die Aufzüge kaputt", schimpft die Mutter. Glücklicherweise erklärt sich eine andere Frau bereit, den Kinderwagen mit hochzutragen. "Die sollten überall Rampen bauen", schlägt sie vor. Wolfgang Dohm kennt die Szenen gut. Er selbst ist ebenfalls gehbehindert, schreibt er dem GA, und ärgert sich, dass die Aufzüge teilweise wochenlang nicht zu nutzen seien und man auf Nachfragen beim Bahnpersonal keine Antwort erhalte.

Aufzug durch Blitzschlag beschädigt

Auf GA-Anfrage erklärte der Bahnsprecher: Der Aufzug sei durch den Blitzeinschlag so schwer beschädigt worden, dass eine umgehende Reparatur nicht möglich sei. Es hätten Ersatzteile bestellt werden müssen, die bislang noch nicht eingetroffen seien. Wie und wann es mit dem Aufzug weitergeht, das könne er zurzeit nicht sagen. Wer Hilfe benötige, solle sich an das Bahnhofspersonal wenden, rät er. Am zweiten defekten Aufzug werde zurzeit gearbeitet. Wann der wieder funktioniert, könne er ebenfalls nicht sagen.

"Wir beabsichtigen, im vierten Quartal den Austausch der gesamten Aufzuganlage, sodass wir dann einen neuwertigen Aufzug vor Ort haben", sagt der Sprecher weiter. Und "Wir bitten unsere Reisenden an dieser Stelle um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten." Er verwies auf die Hotline der DB (0180/6512512; 20 Cent aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk maximal 60 Cent pro Anruf) und auf den Online-Service im Internet. Dort erhielten Reisende weiter Hilfe und Unterstützung. Der Haken: Man muss sich einen Tag vor Reiseantritt dort melden. Ein Testanruf des GA bei der Hotline ergab zudem: Dort war am Dienstag von den defekten Aufzügen nichts bekannt.