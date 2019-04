Münsterplatz in Bonn

Beim Marathon an diesem Sonntag gehören viele Straßen in Bonn den Läufern. Die Laufveranstaltung hat erhebliche Auswirkungen auf Busse und Bahnen der Stadtwerke Bonn (SWB). So werden wichtige Verkehrsadern in der Innenstadt und in den Stadtbezirken durchtrennt.

Viele Routen sind ab dem Morgen nur eingeschränkt befahrbar. Zahlreiche Bus- und Bahnlinien fahren deshalb nach einem Sonderfahrplan. Für die Athleten bieten die SWB einen Pendelverkehr mit Gelenkbussen an. Wer sein Auto an der Nordbrücke parkt, kann sich zwischen 7 und 11 Uhr zum Friedensplatz chauffieren lassen. Zwischen 11 und 17.30 Uhr steht der Service dann in umgekehrter Richtung zur Verfügung.

Mehr Infos zum Marathon, zu Straßensperren sowie Bussen und Bahnen, die nicht wie gewohnt fahren, auf www.ga-bonn.de/marathon