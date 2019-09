Zaubernde Physiker in Bonn

Eröffnung der Ausstellung an diesem Dienstag um 10 Uhr auf dem Münsterplatz mit Wissenschaftsshow und Gratiskuchen. Tägliches Programm bis Samstag, 21. September:

10 bis 18 Uhr, Physik-Ausstellung, Zelte Münsterplatz (Dienstag 11 Uhr);

10 bis 11.45 Uhr, Vorträge im Theatersaal der Universität;10 bis 17 Uhr, Physik für Fußgänger & Phänomikon, Friedensplatz;12 bis 13 Uhr, Highlights-Show für Kids, Zelte Münsterplatz;

10 bis 16 Uhr, Workshops für Schülerinnen und Schüler, Wolfgang-Paul-Hörsaal, Universität; 10 bis 17 Uhr, Juniorlabor, Zelte Münsterplatz;

14 bis 14.45 Uhr, Vorträge im Theatersaal der Universität;16 bis 17 Uhr, Wissenschaftsshow, Bühne Münsterplatz;17 bis 17.45 Uhr, Vorträge in der Schlosskirche, Universität;18.15 bis 19 Uhr, Vorträge in der Schlosskirche, Universität;19.30 bis 20.30 Abendvorträge in der Aula der Universität;

Alle Veranstaltungen gibt es auf www.highlights-physik.de