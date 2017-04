Versuchter Einbruch in Bonn-Dransdorf

Zwei Jugendliche wollten Dienstagnacht in eine Gartenhütte in Bonn-Dransdorf einbrechen.

12.04.2017

In der Nacht auf Mittwoch sind zwei 19-Jährige um 2.30 Uhr in eine Gartenlaube in der Haberstraße in Bonn-Dransdorf eingebrochen. Dort stahlen sie Werkzeug, mit dem sie in einen Seecontainer aufbrechen wollten, wie die Polizei berichtet.

Anwohner hörten jedoch verdächtige Geräusche aus dem Bereich der Schrebergärten und alarmierten die Polizei. Diese traf rechtzeitig ein, um die beiden Einbrecher festzunehmen. Auf die beiden wartet nun ein Ermittlungsverfahren.