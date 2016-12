Unfall in Bonn

29.11.2016 Bonn. Im Feierabendverkehr ist es am Dienstagabend zu einem kleinen Unfall auf der A565 in Höhe Tannenbusch in Richtung Siegburg gekommen. Es kommt zu längeren Staus.

Aufgrund eines kleinen Verkehrsunfalls in Höhe Tannenbusch kommt es auf der A565 zwischen Endenich und der Nordbrücke zu längeren Staus in Richtung Siegburg.

Wie die Autobahnpolizei Köln auf GA-Nachfrage bestätigte, kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Auffahrunfall. Es gibt keine Verletzten, aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und der Unfallaufnahme durch die Polizei kommt es aber zu erheblichen Staus.

Auch auf den Autobahnzubringern sowie rund um die Nordbrücke müssen die Autofahrer am Dienstagabend viel Geduld haben, wie der Blick auf die Verkehrskarte zeigt. (ga)

