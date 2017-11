Höhe Kirschalle

Bonn. Ein Unfall auf der Reuterstraße hat am Montagmorgen für Stau auf der Reuterstraße gesorgt. Verletzt wurde niemand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.11.2017

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat es am Morgen auf der Reuterstraße auf Höhe der Kirschallee einen Unfall gegeben. Ein Auto war auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Verkehr staute sich in der Folge in Richtung Autobahn und umliegende Seitenstraßen.