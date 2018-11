Ab Bonn-Auerberg

Bonn. Engpass auf der Bonner Nordbrücke: Auf der A565 Richtung Siegburg ist ab Dienstagabend nur ein Fahrstreifen frei. Das teilte der Landesbetrieb Straßen NRW am Montag mit.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2018

Von Dienstag, 27. November, um 19 Uhr, bis zum Mittwochmorgen um 6 Uhr steht auf der A565 in Richtung Siegburg ab der Anschlussstelle Bonn-Auerberg auf der Bonner Nordbrücke nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Autobahnmeisterei Bonn lässt dort Fahrbahnschäden beseitigen, wie Straßen NRW mitteilte.

Auch im Bereich der Anschlussstelle Poppelsdorf in Richtung Siegburg wird der Verkehr am Dienstag und Mittwoch jeweils von 9 bis 15 Uhr nur einspurig rollen, weil an den Entwässerungseinrichtungen gearbeitet wird.