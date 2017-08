Auerberg.

Von Sebastian Flick, 13.08.2017

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Bonn-Auerberg hat einen neuen Schützenkaiser. Beim Königsschießen der Gesellschaft war es Michael Ernest am Sonntag gelungen, den Holzvogel mit dem 81. Schuss zu Fall zu bringen. Nach 1994 und 2010 ist es für Ernest das dritte Mal, dass er die höchste Würde der Gesellschaft errungen hat. Gemeinsam mit seiner Frau Marion bildet der 52-Jährige das neue Schützenkaiserpaar der St. Sebastianus Schützen. Die beiden lösen Hans Josef und Waltraut Murk als Schützenkönigspaar der Auerberger Bruderschaft ab.

„Es ist ein tolles Gefühl, den Verein repräsentieren zu dürfen. Da freut man sich immer wieder drauf. Ich hoffe auf ein spannendes Schützenjahr“, sagte der neue Würdenträger, der bei den Stadtwerken Bonn angestellt ist. Seine ersten beiden Jahre als Schützenkönig waren von Erfolg gekrönt: Beide Male gelang es dem Schützenkönig auch Bezirkskönig zu werden. „Jetzt habe ich das Ziel, dieses Jahr Bezirkskaiser zu werden“, sagt Ernest. Das wäre eine Premiere: Einen Bezirkskaiser hat es in Bonn, da ist sich Ernest sicher, noch nie gegeben. Die Entscheidung wird im kommenden Jahr Anfang Juni beim Bezirksfest fallen.Große Freude auch beim Nachwuchs der Auerberger Schützen: Fabian Wanimont hat die Würde des Schülerprinzen errungen. Der Zwölfjährige war erst im Juni der Bruderschaft beigetreten und wurde somit gleich beim ersten Versuch Schülerprinz.

Neben dem Schützenkönig und dem Schülerprinzen wurden am Sonntag auch eine Schützenliesel und ein Bürgerkönig ermittelt. Die Würde der Schützenliesel hat zum ersten Mal Gabriele Knott errungen. Der 62-Jährigen war es mit dem 85. Schuss gelungen, den Gipsvogel abzuschießen, wobei sie sich gegenüber neun Anwärtern erfolgreich durchsetzen konnte.

Bürgerkönig wurde Rainer Fuchs (58). Auch er setzte sich beim Schießen auf den Gipsvogel gegenüber neun Anwärtern durch. Für Fuchs ist es der erste Erfolg als Anwärter auf den Bürgerkönig. Die Proklamation der neuen Majestäten erfolgt am 21. Oktober beim großen Krönungsball der Gesellschaft in der Mehrzweckhalle der St. Bernhard Schule in Auerberg.