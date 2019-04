Hinweise am Unfallort

Bonn. Gleich mehrere Hinweise auf sich und sein Fahrzeug hat am Samstag ein Autofahrer für die Polizei hinterlassen, nachdem er mit seinem Audi einen Unfall verursacht hatte und dann einfach geflüchtet war.

Von Michael Wrobel, 07.04.2019

Ein Autofahrer, der in der Nacht auf Samstag in Bonn mit seinem Audi zunächst ins Gleisbett der Straßenbahn geraten ist, dabei einen Zaun beschädigte und anschließend vom Unfallort flüchtete, hat es der Polizei sehr leicht gemacht, sein Fahrzeug zu finden.

Gegen 0.50 Uhr war der Mann laut Polizeibericht mit seinem Audi Q7 in Höhe der Husarenstraße in Bonn-Castell in das Gleisbett der dortigen Straßenbahnlinie gefahren und dabei gegen einen Zaun geprallt. Anschließend flüchtete er mit dem beschädigten Wagen über die Gleise in Richtung Auerberg.

Dumm für den Mann: Bei dem Unfall hatte er das Kennzeichen seines Fahrzeugs verloren, was die Polizei schließlich an der Unfallstelle sicherstellen konnte. Um das beschädigte Fahrzeug schließlich zu finden, mussten die Beamten einfach nur den auslaufenden Betriebsstoffen des Unfallwagens folgen. Schließlich fanden die Polizisten den Audi verlassen an der Straße "An der Rheindorfer Burg". Das Fahrzeug stand nur noch auf den Felgen.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Hinweise auf den Fahrer oder etwaige Verletzungen liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen der Bonner Polizei dauern an. Zeugen, die Angaben zum Fahrer des machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0228/15-0 in Verbindung zu setzen.