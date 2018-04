Demonstration mit 7000 Teilnehmern

BONN/REGION. Am Dienstag haben Streiks erneut den Bus- und Bahnverkehr in Bonn und der Region lahmgelegt. Der Nahverkehr soll zwar am Mittwoch wieder fahren, die Streiks gehen dennoch weiter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.04.2018

Den ganzen Dienstag fahren keine Busse und Bahnen der Stadtwerke Bonn (SWB). Erst mit Betriebsbeginn am frühen Mittwochmorgen soll der Nahverkehr wieder fahren. Die Gewerkschaften Verdi und Komba hatten erneut zum Streik aufgerufen: Betroffen waren auch Flughäfen wie der Airport Köln/Bonn.

Auch am Mittwoch finden noch einige Streiks statt. Die Gewerkschaft Komba, die die Interessen von Beamten und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst vertritt, plant einen Warnstreik. Nach Angaben der Stadt Bonn bleiben auch am Mittwoch mehrere Kindergärten in der Stadt geschlossen.

Folgende Kitas sind am Mittwoch laut Komba geschlossen: Markusplatz, Estermannstraße, Herpenstraße, Waldenburger Ring 30, Waldenburger Ring 44, Domhof, Ellesdorfer Straße, Maria Montessori Allee, Heinrich-Schneiders-Straße, Weidenweg, Alte Bonner Straße, Ossietzkystraße, Graurheindorfer Straße, Annabergerstraße und Limpericher Straße.

Das Jugendamt hat Notgruppen organisiert und eine Hotline für alle Eltern von 8 bis 16 Uhr eingerichtet. Die Mitarbeiter sind erreichbar unter 02 28/77 55 44. Die Stadt hat unter der Telefonnummer 0228/77 55 44 eine Hotline eingerichtet. Dort bekommen Eltern montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr Infos zu den bestreikten Kitas.

Flughafen Köln/Bonn noch bis 6 Uhr morgens betroffen

Die Bürgerdienste sollen durch den Streik nach bisherigem Stand kaum eingeschränkt werden. In Bonn soll am Mittwoch deutschlandweit die größte Komba-Demonstration mit rund 7000 Teilnehmern stattfinden. Der Zug geht ab 9.30 Uhr vom Stiftsplatz zum Markt, wo um 13 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst wirkt sich am Mittwoch im rechtrheinischen Rhein-Sieg-Kreis aus. Besonders betroffen sind städtische Kindertagesstätten in Hennef, Sankt Augustin und Troisdorf sowie die Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG).

Am Mittwoch bleiben zum Beispiel die Kita Deichkinder an der Deichstraße sowie die Großtagespflegestelle Gänseblümchen in Happerschoß geschlossen. Die Eltern seien informiert, so Stadtsprecherin Mira Steffan. Die anderen Einrichtungen seien entweder nicht betroffen oder es würden lediglich einzelne Mitarbeiter fehlen.

Am Mittwoch sind in Sankt Augustin schwerpunktmäßig die Kitas „Marktstraße“, „Siegstraße“ und „Im Rebhuhnfeld“ in Menden betroffen, teilt die Stadt mit. Notdienste würden jeweils angeboten. Laut Verwaltung sind Mitarbeiter des Fachdienstes Frühkindliche Bildung unter 0 22 41/24 35 95 zu erreichen, sollte es in Einzelfällen nicht gelingen, einen „besonders schwerwiegenden Betreuungsbedarf direkt in der Kita zu befriedigen“. Erster Ansprechpartner sei aber die Kita.

Nach dem Streik am Flughafen Köln/Bonn soll der Betrieb am Mittwoch wieder normal laufen. Um 6 Uhr am Mittwochmorgen soll der Streik enden.

Streik im Liveticker

Wie lief der Streik am Dienstag? Alle Infos zum Streiktag können Sie noch einmal in unseren Liveticker nachlesen: