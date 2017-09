Freibad in Bonn

Bonn. Die Varianten für ein Kinderbecken im Römerbad sind teurer als von der Politik genehmigt. Die Stadt will die Planung nun weiter abspecken.

Das größte und besucherstärkste Bonner Freibad hat seit 2011 kein Planschbecken mehr. Seitdem schauen Kinder im Römerbad in die Röhre. Für sie gibt es dort kein Schwimmangebot. Und das wird trotz vieler Anläufe wohl auch in der Sommersaison 2018 so bleiben. Der Stadt läuft nämlich die Zeit davon. Es ist ein Ringen um die Finanzierung. Weil die Kosten für das neue Kinderbecken im exklusiven Römer-Stil ursprünglich 900.000 Euro ausmachen sollten und die Ratsmehrheit diesen Betrag verweigerte, wurde die Obergrenze für den Beckenbau auf 637.000 Euro festgelegt.

Mit diesem Geld kam die Verwaltung schon damals nicht hin, geschweige denn heute wegen der Baukostensteigerungen der vergangenen Jahre. Und jetzt, sieben Jahre nach Schließung des alten Beckens im Jahr 2010, heißt es deshalb: Beide Varianten, die von Planungsbüros zuletzt berechnet wurden, liegen oberhalb jener erlaubten 637.000 Euro. Das ist der Grund, warum es noch keine Vorlage im Sportausschuss gibt. Und ohne Vorlage gibt es keine Entscheidung.

„Wir gehen nicht mit einem Vorschlag an die Politik, von dem wir wissen, dass er abgelehnt wird“, sagt Sportdezernent Martin Schumacher nach der bitteren Erfahrung von damals. Also muss die Stadt noch einmal abspecken. Die Luxusvariante von damals hat sich wegen der Kosten ohnehin längst in Luft aufgelöst, jetzt werden erneut das Ausmaß und die Ausstattungsqualität des Beckens diskutiert. Edelstahl wäre besser als Schutz vor Hochwasser, jetzt wird es wohl Beckenfolie werden müssen.

"Lieber ein kleines Becken als gar keins"

„Wir bauen lieber ein etwas kleineres Becken als gar keins“, umschreibt Schumacher. Und auch der Standort hat Einfluss. Der bessere Platz – auch wegen der späteren Beaufsichtigung von Kindern, die nicht schwimmen können – wäre im Süden hinter dem Nichtschwimmerteil. Der ungünstigere und auch lautere Platz wäre im Norden nahe der Nordbrücke. Er ist unattraktiver, aber die nötigen Leitungen liegen näher, was die Sache preiswerter machen würde. „Da müssen wir jetzt abwägen, denn Standort, Größe und Qualität sind die Faktoren“, so Schumacher. Das solle kurzfristig noch im Herbst passieren, abhängig vom Vorliegen der Planung.

Ob die Zeit bis zur nächsten Freibadsaison allerdings ausreicht, darf bezweifelt werden. Die nächste Sportausschusssitzung, in der die erneut zu überarbeitenden Pläne vorgestellt werden können, findet erst Anfang Dezember statt. In den fünf Monaten danach die Feinplanung, die Ausschreibung und den Bau des Beckens zu stemmen, erscheint zumindest sehr ambitioniert. Also lautet die Prognose: Nichts wird es mit dem Planschbecken im Sommer 2018.

FDP-Finanzexperte Werner Hümmrich aus der Schwarzgelbgrün-Ratskoalition ist dennoch überzeugt, damals die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Es war nicht zu verantworten, 900 000 Euro für ein Planschbecken auszugeben, wenn das neue im Melbbad nur die Hälfte gekostet hat. Das war damals nämlich der Stein des Anstoßes.“ Die Verwaltung müsse lernen, sich an die Maßgaben zu halten. Und was die Zeit angeht: Die Sache könne vor der Dezember-Sitzung mit Dringlichkeit entschieden werden, dann könne es auch schneller gehen.

Dass die Baukosten so hoch sind erklärt die Stadt mit Ausgaben für Fundament, Wassertechnik und drei unterschiedliche Beckenbereiche mit anderen Tiefen für Wassergewöhnung, Planschen und den Nassspielbereich. Allein ein Sonnenbaldachin liege bei 50 000 Euro. In der Investition enthalten seien auch die Kosten für die Planung.