Liveblog zum G20-Treffen in Bonn

Die Teilnehmer des G20-Außenministertreffen in Bonn beim obligatorischen Familienfoto.

Das obligatorische Gruppenfoto durfte am gestrigen Eröffnungstag nicht fehlen.

Der zweite Tagungstag hat am Freitagmorgen offiziell begonnen.

Bonn. Das G20-Treffen im World Conference Center in Bonn ist gestartet. Die Anreise der Außenminister sorgt auch am Freitag immer wieder für Straßensperrungen, die Sicherheitsvorkehrungen haben massive Auswirkungen. Alle Infos gibt es hier im Liveblog.

16.02.2017

Am Donnerstag und Freitag findet das Treffen der Außenminister der G20-Staaten im World Conference Center Bonn (WCCB) statt. Das Auswärtige Amt sprach am ersten Tag von etwa 400 angemeldeten Delegierten und doppelt so vielen Akkreditierungen durch Journalisten und Pressevertreter.

Für Anwohner haben die hohen Sicherheitsvorkehrungen auch am Abend noch massive Auswirkungen. Es gibt Straßensperrungen und Personenkontrollen rund um die Sicherheitszone. Gegner der G20-Politik demonstrierten weitgehend friedlich. Außerdem formierten sich Aktivisten zu unangekündigten Protesten rund um das WCCB.

Auswirkungen auf den Verkehr hat das G20-Treffen aber nicht nur in Bonn. Auch in Bad Neuenahr sowie auf der A59 zwischen Bonn und dem Flughafen Köln/Bonn kann es immer noch zu Beeinträchtigungen kommen.

Foto: Andreas Dyck Die Medienvertreter beim Empfang im WCCB.

Foto: Benjamin Westhoff Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel in Bonn.

Foto: Benjamin Westhoff Der britische Außenminister Boris Johnson.

Foto: Benjamin Westhoff Der britische Außenminister Boris Johnson wird vor dem Regen abgeschirmt.

Foto: Benjamin Westhoff Der britische Außenminister Boris Johnson bei seiner Ankunft.



Foto: Benjamin Westhoff Adel al-Dschubeir, der saudi-arabische Außenminister erreicht die G20-Konferenz.

Foto: Benjamin Westhoff Außenminister Rex Tillerson trifft ein.

Foto: Benjamin Westhoff Die Polizei hat am Dienstag die Sicherheitszone bis zum Rhein eingerichtet.



Das Treffen startete offiziell am Donnerstag um 15.30 Uhr mit einer Eröffnungsrede des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel (SPD). Das Ende des Gipfels ist für Freitag zwischen 14 und 17 Uhr geplant. ga-bonn.de berichtet an beiden Tagen im Liveblog über die aktuellen Entwicklungen und Auswirkungen der Sicherheitsvorkehrungen des Treffens auf Bonn und die Region.