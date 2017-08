Architektonische Denkmäler in Bonn

Bonn. Eine original Stuckfassade an der Noeggerathstraße 1 dokumentiert die wechselvolle Geschichte des Geschäftshauses. Zurzeit steht das Ladenlokal noch leer.

Von Jutta Specht, 24.08.2017

Viele Jahrzehnte war eine Fassadenreklame am Haus Noeggerathstraße 1 unter der Verblendung verborgen. Den Schriftzug „Schreibmaschinen Wilhelm Simon Bürobedarf“ haben Bauarbeiter jetzt freigelegt. Und nach dem Willen der Eigentümerin soll er erhalten bleiben.

Wie das Presseamt mitteilte, ist das Haus Noeggerathstraße 1 kein eingetragenes Baudenkmal. Daher liegen der Unteren Denkmalbehörde auch keine näheren Informationen zum Gebäude vor. Anhand der Fassadengestaltung sei aber anzunehmen, dass das Gebäude zeitgleich mit den anliegenden Gebäuden der Thomas-Mann-Straße um 1860 entstanden ist und Anfang des 20. Jahrhundert um das zweite Obergeschoss erweitert wurde. Das belegten Unterlagen zum Nachbargebäude aus dem Jahr 1905.

Die Eigentümerin ist in diesem Haus, das von ihren Urgroßeltern erbaut wurde, groß geworden. „Es war schon immer ein Geschäftshaus“, sagt sie. Eine Front steht zur Thomas-Mann-Straße. Auf der Hausecke befindet sich der Eingang. Das Familienarchiv dokumentiert die verschiedenen Phasen des Gebäudes. Anfangs hatte der Urgroßvater, Wilhelm Rothaas, dort ein Feinkostgeschäft und verkaufte Delikatessen, Butter, Eier und Käse.

In den 1940er Jahren mietete Wilhelm Simon den Laden und verkaufte Triumph-Schreibmaschinen und Schreibwaren. So alt ist also die freigelegte Reklame. Nebenan hatte Elisabeth Irmen ihr Wäschehaus. 1962 zog Orthopädie Maaß in das Ladenlokal. In dieser Zeit wurde die Stuckfassade – nach dem damaligen Trend – verblendet.

1978 folgte Gummi Eich. Viele Bonner werden sich sicher erinnern. Dort gab es alle möglichen Produkte aus Gummi: Dichtungen, Schläuche, Stiefel. Fast 40 Jahre lang blieb das Unternehmen dort, bis es vom Bonner Betrieb Heinrich Hermanns Antriebs- und Fördertechnik übernommen wurde. Am 31. Dezember 2015 schloss Geschäftsführer Klaus Klinkhammer die Ladentür in der Noeggerathstraße ab. Das Unternehmen zog an die Dorotheenstraße 101. Seither steht das Erdgeschoss leer. Wie die Eigentümerin berichtet, haben sich neue Mieter für das Ladenlokal gefunden. Wer einzieht, wollte sie zunächst nicht sagen. Bis zu ihrem Einzug werden die Stuckfassade renoviert und die abgehängten Decken im Inneren zurückgebaut. Darunter befinden sich originale Stuckrosetten.