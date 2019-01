Abschnitt Bonn-Auerberg und -Beuel

Bonn. Ab Montag werden knapp eine Woche lang Straßenarbeiten auf der A565 zwischen den Anschlussstellen Bonn-Auerberg und -Beuel in Richtung Siegburg durchgeführt. Durch die verengten Fahrbahnen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.01.2019

Straßen.NRW führt von Montag, 21. Januar, bis Samstag, 26. Januar, zwischen den Anschlussstellen Bonn-Auerberg und -Beuel in Richtung Siegburg Arbeiten an den Entwässerungsanlagen der A565 durch. Gearbeitet wird an allen Tagen jeweils zwischen 20 und 5 Uhr.

Trotz der gewählten Zeiten kann es aufgrund der verengten Fahrbahnen auf dem genannten Abschnitt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Zudem wird auch die Abbiegespur in Richtung Siegburg zum Teil gesperrt. Die Geschwindigkeit ist im Bauabschnitt auf 60 Stundenkilometer begrenzt.