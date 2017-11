Fahrspur auf der A565 gesperrt

An der Anschlussstelle Auerberg der A565 wird gearbeitet.

Baustelle auf der Nordbrücke in Bonn.

Bonn. Die Arbeiten auf der A565 haben am Montag planmäßig begonnen. In der Folge staut sich der Verkehr bis zum Hardtberg. Straßen NRW führt in Höhe der Anschlussstelle Bonn-Auerberg eine Brückenprüfung durch.

Die Brückenprüfung an der Bonner Nordbrücke hat am Montag begonnen. Richtung Siegburg ist dazu jeweils von 10 bis 15 Uhr der rechte Fahrstreifen gesperrt. Aus- und Auffahrten der Anschlussstelle bleiben offen.

Schon kurze Zeit nach Einrichtung der Baustelle staute sich der Verkehr an der Stelle deutlich. Zurzeit erreicht der Stau eine Länge von rund sechs Kilometern und reicht bis Höhe Hardtberg.

Die Arbeiten sollen um 15 Uhr abgeschlossen sein. Der gesperrte Fahrstreifen soll dann für den Feierabendverkehr wieder freigegeben werden.

Von Montag bis Mittwoch, 27. bis 29. November, führt Straßen NRW auf der Nordbrücke an der Überführung zur Anschlussstelle Bonn-Auerberg eine Brückenprüfung durch. Deshalb kommt es auch in den kommenden zwei Tagen zu Teilsperrungen zwischen 10 und 15 Uhr.

Eigentlich hatte die Baustelle schon am 8. November eingerichtet werden sollen. Die Maßnahme wurde aber kurzfristig abgesagt. Sehr zum Ärgernis der Autofahrer wurde die Baustelle allerdings aufgrund eines Kommunikationsproblems der beteiligten Baufirmen trotzdem eingerichtet.