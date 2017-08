Prozess in Bonn

Eine Kundin gibt in einer Berliner Apotheke ein ärztliches Rezept ab.

Bonn. Vor dem Bonner Amtsgericht gesteht ein 67-jähriger Pharmazeut, Rezepte gefälscht zu haben, um sich an einer Krankenkasse für ungerechte Abrechnungen zu rächen. Das Gericht verurteilt ihn zu einer Haftstrafe auf Bewährung.

Obwohl er mit seiner eigenen Apotheke gut verdiente, kassierte ein Apotheker mit gefälschten Rezepten bei einer Krankenkasse ab. Seine Masche: Er schrieb zu den von Ärzten verordneten Medikamente weitere, teils sehr teure Mittel dazu.

Vor dem Bonner Amtsgericht legte der 67-Jährige gleich zu Prozessbeginn ein umfassendes Geständnis ab. Als Motiv gab er an, dass es vielleicht eine Art Revanche gewesen sei. Er habe sich so über die Krankenkassen geärgert, weil sie regelmäßig nicht alles ersetzt hätten, was auf Rezepten aufgeführt gewesen sei.

Zwischen März 2015 und Januar 2016 ergänzte er sechs ärztliche Medikamenten-Verordnungen um Medikamente unter anderem zur Krebsbehandlung oder auch um Psychopharmaka, die allesamt sehr teuer waren. Auf diese Weise betrog er die Krankenkasse um rund 24.000 Euro.

Den Schaden hat er inzwischen wiedergutgemacht. Milde ließ das Gericht dennoch nicht walten und verurteilte den Familienvater wegen Betruges in sechs Fällen zu einem Jahr und acht Monaten Haft, die jedoch für den bisher unbescholtenen Mann zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Bewährungsauflage muss der 67-Jährige, der seine Apotheke nach wie vor betreibt, 3000 Euro an das Aktionsbündnis „Deutschland hilft“ zahlen.