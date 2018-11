Gefahr für Risikopatienten

BONN. Apotheken und Ärzten in Bonn geht der Grippeimpfstoff aus. Seit rund vier Wochen haben viele von ihnen Schwierigkeiten, die am weitesten verbreiteten Mittel bei Großhändlern und Produzenten zu beziehen.

Apotheken und Ärzten in der Region gehen die Grippeimpfstoffe aus. Das Paul-Ehrlich-Institut, das für die Zulassung der Impfmittel zuständig ist, spricht von einer „ungleichen Verteilung“ innerhalb Deutschlands. Demnach gebe es derzeit gut und schlecht versorgte Bereiche – darunter auch Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis.

Im Gegensatz zur vorherigen Saison wurden mit 15,7 Millionen Impfeinheiten 1,2 Millionen weniger produziert. Ein Grund dafür ist die stärkere Nachfrage nach Vierfach-Impfungen. In einer Praxis in Sankt Augustin, die selbst noch Impfstoffe für ihre Patienten hat, hieß es, dass viele Patienten von Apotheke zu Apotheke eilten, um noch den Impfstoff zu bekommen. In vielen Apotheken sind sie nicht mehr erhältlich.

Diese bewährten Hausmittel helfen gegen Grippe Foto: Maurizio Gambarini Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber und Co. Gerade in der kalten Jahreszeit kommt es vermehrt zu Grippeerkrankungen. Wir haben Tipps gesammelt mit denen Sie schnell wieder gesund werden:

Foto: Jens Kalaene/dpa-tmn/dpa 1. Dem Körper Ruhe und Erholung gönnen. Das heißt: hinlegen, Handy weg und versuchen zu schlafen. Stress und Problemen einfach aus dem Weg gehen, dafür ist nach der Erkrankung noch genug Zeit.

Foto: DPA 2. Ein entspannendes Erkältungsbad nehmen. Gegen Gliederschmerzen ist ein solches Bad sehr hilfreich und die Bakterien werden einfach ausgeschwitzt. Bei Fieber muss jedoch auf ein heißes Bad verzichtet werden.

Foto: DPA 3. Eine Dampfinhalation mit Kräutern oder ätherischen Ölen. Nase und Atemwege werden durch den heißen Dampf befreit und das Atmen fällt wieder leichter.

Foto: Andreas Gebert 4. Kalte Wadenwickel gegen Fieber. Sie entziehen dem Körper Wärme und können das Fieber leicht senken. Begleitende Symptome wie Kopfschmerzen werden dadurch ebenfalls bekämpft.

Foto: Ursula Düren 5. Eiswürfel lutschen. Die Kälte hilft gegen Entzündungen im Rachenraum. Die Eiswürfel durch Speiseeis zu ersetzen ist aufgrund der Milch und dem Zucker krankheitsfördernd und ein häufiger Fehler.

Foto: Ole Spata 6. Viel Tee trinken. Sorten wie Kamille oder Lavendel wirken entzündungshemmend. Außerdem verliert der Körper durch das Schwitzen und das Fieber viel Wasser, weshalb man die verlorene Flüssigkeit wieder aufnehmen sollte.

Foto: DPA 7. Hühnersuppe. Die frische Zubereitung der Gemüsesorten und des Hühnchens wirken in der heißen Suppe antibakteriell. Daher eine perfekte Mahlzeit bei einer Grippeerkrankung.

Foto: Jens Kalaene/dpa 8. Früchte und Gemüse essen. Auch wenn noch nicht nachgewiesen wurde, dass Vitamine gegen Erkrankungen helfen, schaden tun sie dem Körper nie. Außerdem liefern Vitamine zusätzliche Energie, die man im kranken Zustand immer gebrauchen kann.

Foto: Karolin Krämer 9. Zwiebelsaft mit Honig selbst zubereiten. Einfach eine Zwiebel klein schneiden und zwei Löffel Honig dazutun. Ein paar Stunden ziehenlassen, dann können täglich ein oder zwei Löffel genommen werden. Perfekt gegen Husten und Halsschmerzen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung sogenannten Risikogruppen. Dazu zählen nicht nur Menschen mit einer angeborenen oder erworbenen Immunschwäche. Risikokandidat ist auch, wer im Krankenhaus oder im Altersheim arbeitet beziehungsweise einen Beruf ausübt, bei dem er viel mit anderen Menschen zu tun hat. Diese sollten sich laut STIKO ebenfalls impfen lassen. Dies gilt auch für jene, die mit einem Risikopatienten zusammenleben beziehungsweise sich um ihn kümmern.

Vor allem aber Menschen, die älter als 60 Jahre sind sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die bestimmte chronische Krankheiten wie Diabetes, Asthma oder Herzleiden haben, zählen zu den angesprochenen Risikogruppen.

Die zehn größten Grippe- und Erkältungs-Irrtümer Foto: dpa Eine Erkältung kommt drei Tage, bleibt drei Tage und geht drei Tage – Falsch! Generell kann man sagen: Jede Erkältung ist anders. Über ihre Dauer lässt sich deshalb nur wenig sagen. Wie stark die Symptome ausfallen und wie krank man sich fühlt, hängt von mehreren Faktoren ab. Eine wesentliche Rolle bei einer Erkältung spielen Art der Erreger, gesundheitliche Konstitution und Immunitätslage des Betroffenen.

Foto: dpa Aus einer Erkältung entsteht eine Grippe – Falsch! Es gibt rund 200 Viren, die eine Erkältung auslösen können. Eine Grippe wird dagegen vom Influenzavirus ausgelöst, der jedoch keinen Zusammenhang zu den anderen 200 Viren besitzt. Eine Erkältung kann sich jedoch soweit ausweiten, dass das Grippevirus leichteres Spiel hat. Leider helfen bei einer Grippe auch Antibiotika nichts, da diese nur gegen Bakterien, nicht aber gegen Viren helfen. Wichtig bei einer Grippe: Viel trinken!

Foto: dpa Mit kalten oder nassen Füßen bekommt man eine Erkältung – Falsch! Auch wenn es irgendwie logisch klingt: Ein Zusammenhang zwischen kalten Füßen und einer Erkältung gibt es nicht. Eine Erkältung entsteht durch eine Virus-Infektion, die die Symptome wie Fieber & Co. nach zwei bis drei Tagen auslösen. Meist weiß man dann aber schon nicht mehr, wo man sich angesteckt haben könnte – und schon wird die Erkältung auf das Gefühl der Unterkühlung zurückgeführt. Dabei ist dieses Gefühl bereits ein erstes Symptom, das meist vor Fieberschüben unseren Körper durchzieht. Wenn erkältete Menschen frieren, ist das also das Ergebnis und nicht die Ursache der Erkrankung.

Foto: dpa Beim Küssen kann man sich mit einer Erkältung anstecken – Falsch! Die Angst, sich beim Küssen eine Erkältung einzufangen ist - zumindest teilweise – unbegründet. Denn die Viren, die für eine Erkältung verantwortlich sind, gelangen durch das Küssen lediglich in den Magen, wo sie zersetzt werden. Küssen stärkt dagegen eher für einen Wohlfühleffekt und stärkt damit auch das Immunsystem. Kurz: Küssen kann die Heilung sogar beschleunigen.

Foto: dpa Saunagänge helfen gegen eine Erkältung – Falsch! Eine Erkältung einfach ausschwitzen? Wenn das so einfach wäre. Wenn man bereits erkältet ist, sorgt das Wechselspiel zwischen kalt und warm sogar zu einer Verstärkung der Erkältung. Wer also erkältet ist, sollte sich besser schonen und auf Saunagänge verzichten.

Foto: dpa Sport macht bei einer Erkältung wieder fit – Falsch! Das Immunsystem ist bei einer Erkältung bereits geschwächt und wird durch Sport nur zusätzlich belastet. Bei einigen großen Sportturnieren sind bereits Sportler an Herzentzündungen gestorben, weil sie während einer Krankheit einfach weiter trainiert haben. Wenn man während einer Krankheitsphase Sport treibt, kann dies also zu ernsten Folgeerkrankungen führen. Hier gilt, wie bei den Saunagängen: Lieber ein paar Tage schonen!

Foto: dpa Nasensprays sind harmlos – Falsch! Nasensprays erleichtern bei einer Erkältung zwar oft das Atmen, jedoch wird die Blutzufuhr in der Nase gedrosselt. Die Folge: Die Schleimhäute trocknen aus. Deswegen drohen bei langer Einnahme von Nasensprays sogar chronische Schäden.

Foto: dpa Vitamin C beugt einer Erkältung vor – Fasch! Eine gute Vitamin-Aufnahme ist Voraussetzung für ein funktionierendes Immunsystem, jedoch wird zu viel Vitamin C sowieso wieder vom Körper ausgeschieden. Daher empfehlen Ärzte auch nur selten Ernährungsergänzende Tabletten. Man sollte einfach auf eine abwechslungsreiche Ernährung mit Obst und Gemüse achten – und sichert sich so ausreichend Vitamine.

Foto: dpa Eine Impfung schützt vor einer Erkältung – Falsch! Wie beschrieben gibt es mehr als 200 bekannte Erkältungsviren. Vor dieser großen Zahl an Viren kann eine Impfung also leider nicht schützen. Anders als bei der richtigen Grippe, die sich mit einer Impfung aushebeln lässt.

Foto: dpa Wer schon drei Mal im Jahr erkältet war, ist erst einmal immun - Falsch! Leider gibt es Tausende von verschiedenen Erregern wie Rhino-, Entero-, Adeno- oder Corona-Viren, die eine Grippe auslösen können, so dass es keine Immunität gegen eine Erkältung geben kann. Aber: Das Immunsystem hat es tatsächlich leichter, wenn der neue Erreger einem Erreger aus der Vergangenheit ähnelt.